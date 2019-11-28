Новый глава города избран в Заринске

Депутаты городского собрания Заринска проголосовали за нового главу города. Заседание прошло в четверг, 28 ноября.
Главой Заринска на пять лет назначен Виктор Азгалдян. За его кандидатуру проголосовало 13 депутатов из 19 присутствующих. Пять голосов было подано за мастера участка по регулированию и обогреву коксовых печей ОАО «Алтай-кокс» Антона Букина. Один бюллетень признан недействительным. Изначально свои кандидатуры представили пять человек, однако один из них в итоге был снят.
Отметим, что Азгалдян изначально считался фаворитом. Об этом свидетельствует ряд обстоятельств. Во-первых, его опыт. Он с 2011 года неоднократно назначался на должность главы районной администрации, а в 2017 году был избран главой Заринского района. Во-вторых, его поддержали на президиуме регионального совета «Единой России». Кроме того, в горсовете Заринска из 20 депутатов 18 являются единороссами.
Конкурсная комиссия исключила одного кандидата
Кроме Азгалдяна, на пост главы города претендовали Букин, начальник Заринского почтампа «Почты России» Андрей Камышев, индивидуальный предприниматель Алексей Лесюков, занимающий должность руководителя операционного офиса «Алтайкапиталбанка», ранее выбыл из состава претендентов на кресло главы Константин Булавин.
Напомним, что бывший глава города Иван Терешкин ушел по собственному желанию, сославшись на достижение пенсионного возраста.
Что известно о Викторе Азгалдяне?
Виктору Шагеновичу Азгалдяну 55 лет. Он родился 14 апреля 1964 года в поселке Кировский Топчихинского района Алтайского края.
Имеет высшее профессиональное образование. В 1990 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "ветеринария", а в 2008 году – Алтайский государственный аграрный университет, специальность - "экономика и управление на предприятиях АПК".
Иван Терешкин более 30 лет отработал на руководящих должностях в муниципалитете