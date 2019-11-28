Количество радиоэлектронных средств у операторов «большой четверки» увеличилось на 12%

По итогам 10 месяцев 2019 года сохранилась положительная динамика развития сетей мобильной связи операторов «большой четверки». Согласно отчетным данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, количество РЭС основных операторов сотовой связи возросло до 786,6 тысяч. Это на 12% выше показателей начала года.
Наибольший прирост РЭС у операторов «большой четверки» наблюдается в стандарте LTE (+30% с начала года и составляет на начало ноября более 318 тысяч), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа к интернету. Менее заметным остается прирост РЭС в стандартах GSM (+2,6% и составляет 247,7 тысяч РЭС) и UMTS (+3%, 218,6 тысяч РЭС).