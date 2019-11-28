Количество радиоэлектронных средств у операторов «большой четверки» увеличилось на 12%

Новости 28.11.2019 15:15 51

По итогам 10 месяцев 2019 года сохранилась положительная динамика развития сетей мобильной связи операторов «большой четверки». Согласно отчетным данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, количество РЭС основных операторов сотовой связи возросло до 786,6 тысяч. Это на 12% выше показателей начала года.

Наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» - 245 432 (+ 17 471 РЭС с начала года), тогда как у ПАО «МТС» - 190 877 РЭС (+13 655 РЭС), у ПАО «ВымпелКом» - 169 220 РЭС (+22 244 РЭС) и у ООО «Т2 Мобайл» - 181 118 РЭС (+32 255 РЭС). По темпам развития сетей связи с начала года лидируют ООО «Т2 Мобайл» (+22%) и ПАО «ВымпелКом» (+15%).

Наибольший прирост РЭС у операторов «большой четверки» наблюдается в стандарте LTE (+30% с начала года и составляет на начало ноября более 318 тысяч), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа к интернету. Менее заметным остается прирост РЭС в стандартах GSM (+2,6% и составляет 247,7 тысяч РЭС) и UMTS (+3%, 218,6 тысяч РЭС).

Всего на территории России эксплуатируется более 2 млн РЭС различных служб радиосвязи.