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Бюджет и стратегия: алтайские депутаты потратили на сессию больше пяти часов (фото)

Новости
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28 ноября прошла очередная сессия Алтайского Заксобрания. Она продолжалась 5,5 часов, всего был рассмотрен 31 вопрос. Наиболее яркие моменты запечатлел фотокорреспондент Олег Укладов.

Главными вопросами сессии стало принятие бюджета Алтайского края в окончательном втором чтении, а также Стратегии развития региона до 2035 года. 

Следующая, заключительная в 2019 году сессия АКЗС пройдет 19 декабря. Она окажется не совсем обычной: вначале депутаты рассмотрят текущие вопросы в Парламентском центре, а затем переместятся в краевую филармонию, где состоится торжественная часть. Она будет приурочена к 80-летию представительной власти на Алтае. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

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