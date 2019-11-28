Бюджет и стратегия: алтайские депутаты потратили на сессию больше пяти часов (фото)

28 ноября прошла очередная сессия Алтайского Заксобрания. Она продолжалась 5,5 часов, всего был рассмотрен 31 вопрос. Наиболее яркие моменты запечатлел фотокорреспондент Олег Укладов.
Главными вопросами сессии стало принятие бюджета Алтайского края в окончательном втором чтении, а также Стратегии развития региона до 2035 года.
Следующая, заключительная в 2019 году сессия АКЗС пройдет 19 декабря. Она окажется не совсем обычной: вначале депутаты рассмотрят текущие вопросы в Парламентском центре, а затем переместятся в краевую филармонию, где состоится торжественная часть. Она будет приурочена к 80-летию представительной власти на Алтае.