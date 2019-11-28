Сенатор Белоусов провел прием граждан в Барнауле

Новости 28.11.2019 14:20 91

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от АКЗС Сергей Белоусов, провел прием населения во время своего пребывания в регионе.

Как отметил сенатор, сам факт обращения избирателей с той или иной проблемой говорит о возрастающем доверии населения к власти. Зачастую, это проблемы не одного человека, а проблемы семьи, группы людей, улицы, села, или микрорайона. Сегодня очень часто просьбы, с которыми обращаются избиратели, становятся не личными и даже не материальными, а в значительной степени общественными, социальными. Так, например, обратились жители многоквартирного жилого дома, расположенного на проспекте Ленина, 92.

Несмотря на то, что здание включено в единый реестр объектов культурного наследия, за весь период эксплуатации, а это более 65 лет, капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций не проводился. После коротких переговоров с исполняющим обязанности главы города Вячеславом Франком, можно с уверенностью утверждать, что необходимые работы будут произведены и быстро и качественно.

Еще очень важно уделять внимание тем, кто в силу тех или иных обстоятельств не может обратиться в общественную приемную лично, подчеркивает сенатор. Иногда в силу физической невозможности это сделать. А вот помощь таким людям, придает неповторимые ощущения смысла своей деятельности, своей нужности не только как партийца, парламентария, но как человека и гражданина, делится Сергей Белоусов.

Безусловно, была выполнена просьба Галины Плотниковой, которой, начиная с 2015 года, оказывается постоянная материальная помощь, на лечение, в котором она нуждается после получения травмы. Как отметил сенатор, для него очень важно понимать, что помощь адресная, и направляется, в частности на то, что за последний год – два в состоянии её здоровья наметилась положительная динамика, и она стала самостоятельно передвигаться по квартире.