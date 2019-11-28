Кузбасская елка стала самой дорогой в России в этом году

Новости 28.11.2019 13:55 89

В Кемерово установили искусственную ель за 18 млн рублей. Стоимость установки кремлевской елки втрое ниже. Об этом сообщает ОТР.

Стоимость установки главной новогодней елки на Соборной площади Кремля в прошлом году составляла всего 6 млн рублей. Главная ель Кузбасса имеет высоту около 20 метров, и вес более 3,5 тонн.

"Это вызвало большое обсуждение у кемеровчан, есть позитивные и негативные мнения. Почему мы приняли решение ее поставить? Разговоры велись об этом несколько лет, так как старая, которую ставили 11 лет, морально устарела и каждый год приходилось увеличивать финансирование на ее ремонт: 30% веток уже не работали, в этом году ремонт обошелся бы в 300-500 тыс. рублей, при этом она стала бы короче на треть", - цитирует мэра Кемерово Илью Середюка "Интерфакс".

Ранее в России устанавливались и более дорогие ели. Так, в 2018 году власти Красноярска потратили на новогоднюю ёлку 51 млн рублей. В этом году здесь будет сразу две елки за 18,9 млн рублей — одна осталась с прошлого года, еще одна будет закуплена.

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Для сравнения, Барнаульская елка стоила 8,7 млн рублей, а в Горно-Алтайске на праздничное дерево планируют потратить всего 2,1 млн рублей. Интересно, что на сайте госзакупок обнаружилось сразу два тендера на ее поставку. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что в одном просто имела место техническая ошибка – торговая площадка была указана неверно.