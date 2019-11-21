Известный ученый раскритиковал принятую Заксобранием Стратегию развития края

Новости 28.11.2019 12:20 402

28 ноября депутаты АКЗС рассмотрели и приняли в первом чтении Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Документ был внесен на рассмотрение правительством Алтайского края.

Стратегию, несмотря на ряд высказанных замечаний от оппозиционных фракций, приняли почти единодушно: 56 парламентариев проголосовали "за", еще 5 воздержались. Напомним, документ содержит общую информацию о регионе, рассматривает сильные и слабые стороны экономики края, определяет долгосрочные цели, предлагает основные механизмы их достижения и т. д.

Предполагается, что адресные меры поддержки будут определены в плане мероприятий по реализации стратегии, госпрограммах Алтайского края и других документах стратегического планирования региона.

Стратегия будет доработана ко второму чтению. Предположительно, это произойдет уже после Нового года.

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Между тем в отличие от депутатского корпуса ученые-экономисты настроены к документу далеко не так благодушно. Так, кандидат экономических наук, доцент финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг считает принятую Стратегию достаточно "сырой".

"Нужно, конечно, вчитаться и сравнить два проекта (вынесенный для обсуждения в апреле 2019 и дошедший до Заксобрания). Но документы уже вызывают вопросы. Например, что означает перечень более 30 актов, которые будут признаны утратившими силу. Они составляли значительную часть старой стратегии и разом списывать их в утиль довольно странно, без анализа причин их провала", - говорит Кронберг.

По его мнению, в новой стратегии правительство "наступает на те же грабли", объясняя недостижение показателей некими "внешними обстоятельствами" и даже не пытаясь проанализировать внутренние причины, в том числе управленческого, организационного, институционального и кадрового характера.

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Весьма странным, по мнению ученого, является также "обещание" разработать механизм реализации стратегии позже: "Это примерно как продать автомобиль без двигателя, пообещав его подвести позднее - когда-нибудь и какой-нибудь".

Не согласен экономист и с тем, что принятие Стратегии-2035 не повлечет дополнительных расходов краевого бюджета или изменения финансово-бюджетных обязательств Алтайского края. " Это как? Стратегия никак не связана с бюджетом ? А за счет чего тогда будет она выполняться", - вопрошает собеседник.

Еще одним минусом, с точки зрения ученого, является то, что в новой версии документа не указаны исправленные главы и параграфы.

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"Общее впечатление от документа изменилось в худшую сторону. Главный вывод на будущее: отсутствие внятной рабочей Стратегии не позволит краю выйти из депрессивного состояния и решить большинство из существующих на сегодняшний день проблем. В ближайшее время (1-2 года) краевым властям придется проделывать "работу над ошибками" или даже полностью менять данный документ", - резюмировал кандидат экономических наук.