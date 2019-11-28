Молодежь Алтайского края зовут поучаствовать в конкурсе бизнес-идей «Техностарт»

Новости 28.11.2019 12:40 78

К участию в конкурсе бизнес-идей «Техностарт» приглашаются школьники, студенты профессиональных образовательных организаций и вузов, а также молодые ученые. Победителям достанутся ценные призы и рекомендации экспертов по развитию проектов.

Участникам нужно оформить заявки по одному из направлений: «Бизнес-идея» и «Успешный старт» и в соответствии с Положением конкурса, с которым можно ознакомиться здесь, до 12 декабря отправить на почту оргкомитета fvaagtu@mail.ru. 19 декабря состоится питчинг лучших проектов и награждение победителей конкурса. Участники могут подготовить как индивидуальный, так и совместный проект (в команде должно быть не более 3 человек).

В составе экспертного жюри – представители органов законодательной и исполнительной власти, Алтайского краевого фонда поддержи предпринимателей, руководители организаций и предприятий Алтайского края.

Конкурс проводится для привлечения молодежи к предпринимательской деятельности в Алтайском крае, развитию ее деловой активности, поддержки конкурентно-способных бизнес-идей с перспективой дальнейшего участия в федеральных проектах, программах и форумах. Вопросы по участию в конкурсе можно задать Владиславу Анатольевичу Федорову по телефону +7906-961-64-59.

Организаторы конкурса – некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.