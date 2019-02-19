Суд над бывшим краевым антикоррупционером проходит в закрытом режиме

Новости 28.11.2019 11:50 631

В четверг, 28 ноября, в Центральном районном суде прошло очередное заседание по делу экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадима Надвоцкого.

Попасть на процесс корреспонденту "Политсибру" не удалось. Такое решение приняла председательствующая по этому делу Марина Новикова, закрыв заседание от СМИ. Это было уже четвертое по счету заседание, первое прошло 6 ноября. Само дело поступило в суд в конце октября.

Бывшего антикоррупционера обвиняют в получении взятки в размере 5 млн рублей от предпринимателя, занимавшегося реализацией топлива в крае. По версии следствия, в июле-сентябре 2018 года Надвоцкий вместе со своим коллегой получили взятку за прекращение оперативно-розыскных мероприятий в адрес предприятия.

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Сегодняшнее заседание суда проходило в закрытом режиме. Его продолжительность составила около 15 минут.

Ранее интересы Надвоцкого на протяжении длительного времени представлял адвокат Максим Гордеев. Однако, как стало известно «Политсибру», в настоящее время у Надвоцкого появился другой защитник.

Напомним, что ранее и.о. руководителя регионального СУ СКР Константин Мальцев рассказал СМИ, что Вадим Надвоцкий полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Позднее адвокат Гордеев, рассказал, что заявление представителя СК для него стало сюрпризом. Он не стал подтверждать или опровергать данную информацию.

«Я не могу сейчас подтвердить или опровергнуть сказанное Мальцевым. На это у меня нет разрешения от клиента и какой-либо предварительной договоренности», - комментировал данную информацию Гордеев.

На вопрос о том, кто сейчас представляет интересы Надвоцкого, в Центральном районном суде Барнаула затруднились уточнить данную информацию. По данным картотеки, дело ведет Марина Новикова. Она известна тем, что вынесла приговор бывшему сити-менеджеру краевой столицы Игорю Савинцеву. Он получил 4 года условно, а также штраф в размере 370 тысяч рублей. Экс-мэр признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконной передаче людям и компаниям земельных участков в Барнауле.