Новый офис «Справедливой России» открылся в Барнауле

Новости 28.11.2019 11:25 169

27 ноября в Барнауле начал работать новый офис местного отделения партии «Справедливая Россия». Здесь будет организован прием граждан депутатами-эсерами разного уровня – Госдумы РФ, АКЗС, Барнаульской гордумы. Открыл новый офис лидер алтайских справедливороссов, депутат Государственной Думы Александр Терентьев.

«Я занимаюсь политикой только потому, что это наша Родина. Все в наших руках! и чем больше нас будет, тем легче нам будет поменять. А менять есть что», – заявил политик в приветственном обращении.

На мероприятии присутствовали секретарь Бюро Совета реготделения партии в Алтайском крае Анна Коваленко, депутаты краевого Заксобрания, Барнаульской гордумы, Молодежного парламента, активисты первичных ячеек.

Из зала Александру Терентьеву задавали вопросы о проблемах в сфере ЖКХ и возвращении прямых выборов мэра Барнаула, за которое активно выступает «Справедливая Россия». На вопрос, зачем нужно возвращать выборы, Александр Терентьев ответил, что люди не глупые и сами смогут определиться.

После завершения торжественной части, Александр Терентьев провел первый прием барнаульцев по личным вопросам.