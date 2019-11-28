«Инструмент давления»: крупный барнаульский застройщик опроверг слухи о возможном банкротстве

Новости 28.11.2019 10:45 720

Известного барнаульского застройщика «МК ПР-Холдинг» недавно потребовали признать банкротом. В список кредиторов вошли три юридических лица и налоговая служба. Руководитель «МК ПР-Холдинг» Евгений Клейнатовский рассказал «Политсибру», почему банкротства не будет.

Известного барнаульского застройщика могут признать банкротом Новости 28.11.2019 7:40 Сумма задолженности составляет около 1 млн рублей 1170

Банкротство

Согласно материалам арбитражного суда, сумма исковых требований трех юридических лиц к застройщику составляла 930 тысяч рублей, а долг перед налоговиками не раскрывался. На момент разговора с Клейнатовским речь шла уже только о двух юрлицах, которым компания должна 760 тысяч рублей. Видимо, задолженность перед третьим кредитором была уже погашена. Как и долг перед налоговой, составлявший более 8 млн рублей.

«Сегодня у нас подача исков о банкротстве является одной из тактических схем, инструментом давления. Нами эти заявления не рассматриваются, как угрожающие – реального банкротства не будет. Долг перед налоговой уже погашен, до суда она свои требования отзовет. Сумма по двум юрлицам невелика и в ближайшее время будет уменьшена до пределов несоответствия иску о банкротстве. Других юрлиц, с которыми мы находимся в судах или спорах, нет – это был исчерпывающий перечень кредиторов. Никаких других задолженностей компания не имеет и нигде не кредитуется», – пояснил Клейнатовский.

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Долгострой

Заодно «Политсибру» поинтересовался судьбой долгостроя на проспекте Ленина, 195а, который в случае реального банкротства холдинга мог бы окончательно «встать». Известно, что сроки строительства оказались сдвинуты вследствие запрета на продажу квартир в новостройке, наложенного службой судебных приставов.

По словам Клейнатовского, С марта 2018 года из-за наложенных ограничений не продано ни одного помещения и в течение полутора лет строили без привлечения средств дольщиков, то есть, фактически, за свой счет. Летом краевая прокуратура направила приставам представление об отмене запретов на продажу, однако те его не исполнили. Тогда в ноябре прокуратура подала в суд на приставов, с требованием об отмене всех арестов и запретов.

«Ситуация с задержкой строительства была создана искусственно. Объект строится, ставятся двери на подъездах, монтируются приборы отопления, доделываются внутренние инженерные сети, где-то лифты доделываются… С ним проблем нет. Да их и не было бы, если бы не незаконные действия службы судебных приставов. В дальнейшем отказываться от жилищного строительства не собираемся. У нас есть участки, пройдены градсоветы, несколько других проектов есть. Эти завершаем, планируем новые. Просто в дальнейшем жилые дома будут строиться уже в рамках проектного финансирования (эскроу)», – подытожил Клейнатовский.