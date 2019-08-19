Росстандарт включил Алтайский край в число регионов с некачественным топливом

Новости 28.11.2019 9:55 299

В 18 регионах России доля нарушений качества топлива на автозаправочных станциях превысила 20%. В их числе и Алтайский край, а также еще несколько сибирских регионов. Об этом свидетельствует карта качества топлива, опубликованная на сайте Росстандарта.

В числе регионов с наибольшим числом нарушений оказались Владимирская, Костромская и Рязанская области, Крым, Севастополь, Чечня и Дагестан. Нарушения также были выявлены в нескольких регионах Сибири — в Курганской, Новосибирской, Свердловской и Томской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, в Хакасии, Туве, а также в Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и на Сахалине.

Еще в шести регионах — в Карелии, Забайкальском крае, Иркутской области, Бурятии, Ханты-Мансийским автономном округе и Якутии — доля нарушений на проверенных автозаправочных станциях составила 5–10%.

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В большинстве регионов, по данным ведомства, нарушения были выявлены менее чем на 5% заправок. В их числе — Красноярский край, Пермский край, Камчатский край, Нижегородская и Омская области, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Ростовская область.

При этом на заправках Москвы и Подмосковья Росстандарт в текущем году не нашел нарушений качества топлива, уточняет РБК. Росстандарт ежегодно проверяет порядка 1000 АЗС.

В сентябре Росстандарт, изучив качество топлива на заправках, выяснил, что в первом полугодии 2019 года 9% АЗС (33 случая из 366) не соответствовали нормам. Кроме того, сообщило ведомство, топливо не доливают на каждой пятой (19%) АЗС в России. По словам главы ведомства Алексея Абрамова, недолив на АЗС в основном происходит из-за манипуляций с программным обеспечением на топливораздаточных колонках. Он предложил проверять не конкретную колонку, а всю систему заправки целиком.