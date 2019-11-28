Алтайские специалисты нашли в регионе сорняк, проникший из Cредней Азии

Новости 28.11.2019 9:25 158

В период с 21 октября по 28 октября 2019 года специалистами отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно – производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в четырех случаях был идентифицирован горчак ползучий (Acroptilon repens D.C.). Образцы предоставлены специалистами территориального управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Горчак ползучий – наиболее злостный и наиболее трудноискоренимый многолетник из семейства сложноцветных. Горчак – абориген Средней Азии, но завоевал все континенты, кроме Африки. Это теплолюбивое, светолюбивое, солевыносливое и очень засухоустойчивое сорное растение, хорошо растущее как на рыхлых, так и на уплотненных почвах.

Он засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга и пастбища; произрастает вдоль дорог и железнодорожных насыпей, а также по берегам оросительных каналов. Следовательно, когда занимает пахотные поля, то наносит значительный ущерб всем культурным растениям, полностью или частично снижая урожай и его качество. Культурные растения не всегда способны противостоять горчаку в связи с его специфическими биологическими особенностями.

И еще одна, важная, биологическая особенность горчака – его способность при неблагоприятных экологических условиях находится в состоянии покоя. Как только создадутся благоприятные условия, растения возрождаются даже через 3-4 года.

Чаще всего горчак завозят с засоренным семенным материалом, с сеном, соломой. Кроме того, плавучие корзинки переносятся на значительные расстояния талыми, паводковыми и поливными водами