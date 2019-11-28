Известного барнаульского застройщика могут признать банкротом

Новости 28.11.2019 7:40 1171

Строительную компанию «МК ПР-Холдинг» могут признать банкротом. Соответствующие заявления поступили в арбитражный суд несколько дней назад, уточняет "Алтайский портал недвижимости".

В арбитраж обратились сразу несколько барнаульских предприятий - «Контакт»,«ГазЭнергоСервис» и «Производство силикатного кирпича». В исковых требованиях указывается задолженность ответчика в размере более 930 тысяч рублей. Интересно, что через неделю к процессу подключилась МИФНС №15, которая на основании крупной задолженности застройщика еще и по налогам, также заявила о вступлении в дело о банкротстве.

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Арбитражный суд решил возбудить производство по делу о несостоятельности должника и назначить заседание на 16 декабря. К этому сроку заявителям необходимо представить подробные расчеты, доказательства соблюдения принудительного порядка взыскания задолженности.

Должник в свою очередь обязан подать список кредиторов и дебиторов с расшифровкой задолженностей, бухгалтерский баланс, сведения о составе и стоимости имущества, копии учредительных документов.

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ООО «МК ПР-Холдинг» создано в 2007 году на основе Новоалтайского завода железобетонных изделий им. Иванова. В настоящий момент организация завершает строительство многоэтажек на проспекте Ленина, 195"а" и улице Партизанской, 76. В первом случае дольщики неоднократно жаловались на медленные темпы работ, а в компании заявляли, что, из-за изменений в законодательстве и незаконных запретов судебных приставов, фактически ведут масштабную стройку за свой счет. До этого девелопер ввел в эксплуатацию более 10 коммерческих и жилых зданий в Барнауле, Новоалтайске, Заринске, Белокурихе, Павловском и Первомайском районах.