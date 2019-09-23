Массовые махинации с землей на Алтае выявлены прокуратурой

Новости 28.11.2019 8:45 303

Прокуратура Республики Алтай выявила массовые системные нарушения муниципалитетами законодательства при использовании земель сельхозназначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверкой выявлено 85 нарушений закона, внесено 41 представление, принесено 4 протеста. В суды предъявлено 15 исковых заявлений, в отношении 8 лиц прокурорами возбуждены дела об административных правонарушениях.

Правила землепользования и застройки приняты администрацией Кызыл-Озека без проведения общественных слушаний. Администрация Усть-Коксинского района предоставила право пользования земельным участком без учета мнения его собственника. В поселениях Майминского, Онгудайского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Шебалинского районов не приняты муниципальные программы использования и охраны земель.

Следствием допущенных нарушений стало размещение на сельхозземлях объектов придорожного сервиса, туристических баз, кемпингов и прочих несвойственных объектов.

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В Усть-Канском, Усть-Коксинском, Шебалинском районах зафиксирована волокита при рассмотрении заявлений граждан о предоставлении земельных участков. Ослаблена претензионная работа с арендаторами-должниками. Органами муниципального земельного контроля Усть-Коксинского района не планируются и не проводятся проверки целевого использования земель сельскохозяйственного назначения.

Обнаружены факты незаконного отчуждения земель в частную собственность, а также сдача участков в аренду без предварительного опубликования извещения в СМИ и интернете.

В Майминском, Усть-Коксинском и Шебалинском районах зафиксированы факты использования земель сельхозназначения для незаконного размещения несанкционированных свалок. В Турочакском районе отдельные земельные участки, не очищаются от порубочных остатков. Отдельные арендаторы подолгу не используют земли, допуская их зарастание сорняками.

В Майминском и Шебалинском районах велась незаконная добыча полезных ископаемых на землях сельхозназначения. В ОВД направлено четыре материала для проведения проверок.