Список кандидатов на пост главы Заринска сократился

Новости 28.11.2019 7:10 881

Новый глава Заринска будет выбран 28 ноября. Изначально свои кандидатуры представили пять человек, однако один из них в итоге был снят. Явным фаворитом считается Виктор Азгалдян, возглавляющий Заринский район.

Депутаты местного горсобрания будут выбирать из четырех кандидатов:

Антон Букин, мастер участка по регулированию и обогреву коксовых печей ОАО «Алтай-кокс».

Виктор Азгалдян, глава Заринского района.

Андрей Камышев, начальник Заринского почтампа «Почты России».

Алексей Лесюков, индивидуальный предприниматель.

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Константин Булавин, занимающий должность руководителя операционного офиса «Алтайкапиталбанка», ранее выбыл из состава претендентов на кресло главы.

Явным фаворитом гонки считается Виктор Азгалдян. Его кандидатуру уже поддержали на президиуме регионального политсовета «Единой России».

Сам Азгалдян дал понять, что настроен на работу в Заринске. Сейчас он занимает пост главы Заринского района. Впервые был избран в 2011 году. Что касается руководства города, то после отставки Ивана Терешкина летом 2019 года, и.о. градоначальника стал его заместитель Сергей Иванов.

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Терешкин ушел по собственному желанию, сославшись на достижение пенсионного возраста. Ходили слухи о договоренности экс-главы Заринска с краевыми властями, что его отпустят после проведения Дня города.

Что касается нового руководителя, то его будут выбирать депутаты городского собрания Заринска. Всего их 20 человек, из них 18 представляют «Единую Россию». Очевидно, интриги на выборах не будет.

Напомним, в сентябре проходило голосование за кандидатов на пост главы Шелаболихинского района. Тогда, несмотря на поддержку "партии власти", больше всего голосов депутатов набрал самовыдвиженец Александр Шушунов.