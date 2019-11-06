«Не представляет интереса для покупателей»: крайимущество - о падающих доходах от приватизации

Начальник управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова заявила, что ведомство из-за низкого интереса к лотам, выставляемым на приватизацию, вынуждено менять правила игры. Подробности приводит сайт АКЗС.
Начальник крайимущества отметила, что приватизация идет уже несколько десятилетий. На предыдущих этапах имущество было более ликвидным. "На сегодня большая часть имущества, которую мы включаем в планы приватизации, не представляет особого интереса для покупателей", - констатировала Зинкова.
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По словам чиновницы, крайимущество в 2019 году продвинулось в решении вопроса о продаже невостребованных активов. Если раньше его можно было реализовать только через аукционы, то сейчас могут использоваться и иные формы. «Если аукцион не состоялся (чаще всего - из-за слишком высокой цены), мы можем применить торги без объявления цены, торги с понижением цены в определенных законом пределах», - пояснила начальник управления имущественных отношений.
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Напомним, в течение года были реализованы акции (17,2%) АО «Восток-вит» и продано здание в Барнауле по улице Льва Толстого, 31. Остальные аукционы и конкурсы по продаже зданий и земельных участков, запланированные на 2019 год, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
До конца года, по словам Зинковой, на торги будет выставлено три нежилых помещения, два здания и один земельный участок.
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Начальник управления сообщила, что крайимущество занимается разработкой прогнозного плана приватизации на 2020-2022 годы. В него, по словам Зинковой, помимо новых объектов, будут включены лоты из прежних планов приватизации, которые не вызвали интереса у потенциальных покупателей. Ведомство планирует повысить их привлекательность, выставив их на продажу посредством публичного предложения или без объявления цены.
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