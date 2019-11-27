ДК в Налобихе отремонтируют впервые за 60 лет

Новости 27.11.2019 17:50 153

В селе Налобиха Косихинского района приступили к замене крыши Дома культуры. Это стало возможным благодаря включению ДК в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП).

Местный ДК не простаивает – ежедневно его использует до сотни артистов. Репетиции и выступления не прерываются даже на время ремонта. Местные жители отмечают высокую востребованность ДК, как среди взрослого населения, так и среди детей. Ежегодно здесь проводится более 200 мероприятий.

Здание было возведено 60 лет назад и за это время ни разу не подвергалось серьезному ремонту. Металл на крыше под действием коррозии пришел в негодность. Директор ДК Ольга Коробова рассказала, что из-за этого в помещениях после дождя и весной образуются лужи. Несколько лет назад пришлось реорганизовать внутреннее пространство, переместив костюмерную. От сырости начала отходить стена, в которой появились щели, а с потолка зрительного зала начала падать плитка.

Местные жители посчитали стоимость ремонта и поняли, что нужную сумму самостоятельно им не собрать. Поэтому, в прошлом году ДК подготовил все документы и подал заявку в КАИП, однако не прошел. Тогда к решению проблемы подключился депутат Государственной Думы Александр Прокопьев – этим летом он обратился с ходатайством о включении ДК в КАИП текущего года. После его вмешательства заявку села одобрили.

«Об этом я просил лично губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. Над решением задачи работала большая команда – и специалистов, и жителей села. И нам удалось собрать все документы, необходимые для получения финансирования уже в этом году. Сейчас мяч на стороне поля подрядчика. Поговорили с Валерием Анатольевичем, думаю, что он будет стараться сделать все качественно и в срок», – рассказал Александр Прокопьев.

Директор компании-подрядчика Валерий Суслов заверяет, что все будет сделано вовремя. Согласно контракту, работы должны будут завершиться до 20 января. За 60 дней строителям предстоит снять старую кровлю и стропила, после чего смонтировать и утеплить новую крышу. Дополнительно планируется частичная замена потолков, на которую будет направлен резервный материал, оставшийся от кровельных работ.