Стала известно, сколько платят за «коммуналку» жители Алтайского края

Новости 27.11.2019 18:40 82

Жители России в среднем каждый месяц тратят на коммуналку около 3,8 тысяч рублей, что на 3% выше прошлогоднего показателя. Расходы жителей Алтайского края на ЖКХ за 9 месяцев текущего года составили в среднем 3115 рублей (+3,6%). Данные приводит ПАО Сбербанк.

Медианные расходы домохозяйства на ЖКХ составили 3826 рублей в месяц. В процентном соотношении доля затрат ЖКХ в расходах домохозяйств в 2019 году составила 10,3%.

По словам аналитиков, в некоторых регионах платежи за ЖКХ растут гораздо быстрее. Чаще всего рост трат связан с мусорной реформой, а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии.

Стало известно, насколько вырастут коммунальные услуги в Алтайском крае в 2020 году Новости 31.10.2019 10:20 Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего 1176

Глава ФАС Игорь Артемьев объяснил, что реальную стоимость услуг ЖКХ в России получилось стабилизировать благодаря внесенным в законодательство изменениям. Например, были приняты федеральные законы, которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, позволяющие регионам бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений. Несмотря на это повышение тарифов допустимо и сегодня, но делать это можно только при наличии разрешения правительства и ФАС.

В конце октября правительство утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год. Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (6,5%), минимальный - в Ненецком автономном округе (2,4%). Повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года.

С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. Об этом «Политсибру» сообщал накануне очередной индексации.

В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.