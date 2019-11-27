Стала известно, сколько платят за «коммуналку» жители Алтайского края

Жители России в среднем каждый месяц тратят на коммуналку около 3,8 тысяч рублей, что на 3% выше прошлогоднего показателя. Расходы жителей Алтайского края на ЖКХ за 9 месяцев текущего года составили в среднем 3115 рублей (+3,6%). Данные приводит ПАО Сбербанк.
Медианные расходы домохозяйства на ЖКХ составили 3826 рублей в месяц. В процентном соотношении доля затрат ЖКХ в расходах домохозяйств в 2019 году составила 10,3%.
По словам аналитиков, в некоторых регионах платежи за ЖКХ растут гораздо быстрее. Чаще всего рост трат связан с мусорной реформой, а также, в некоторых случаях, с изменением методологии в учете потребления энергии.
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Глава ФАС Игорь Артемьев объяснил, что реальную стоимость услуг ЖКХ в России получилось стабилизировать благодаря внесенным в законодательство изменениям. Например, были приняты федеральные законы, которые устранили лазейки законодательства 90-х годов, позволяющие регионам бесконтрольно повышать тарифы выше предельных значений. Несмотря на это повышение тарифов допустимо и сегодня, но делать это можно только при наличии разрешения правительства и ФАС.
В конце октября правительство утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год. Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (6,5%), минимальный - в Ненецком автономном округе (2,4%). Повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года.
С 1 июля текущего года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. Об этом «Политсибру» сообщал накануне очередной индексации.
В июне текущего года Дмитрий Медведев подписал постановление, позволяющее более жестко контролировать цены на коммунальные услуги и не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.
Ранее индексация уже производилась 1 января