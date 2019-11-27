Фрилансерами хотят быть 72% работающих россиян

Новости 27.11.2019 18:10 77

Более чем две трети экономически активных россиян в возрасте старше 18 лет (72%) рассматривают вариант перехода на фриланс. 27% из них назвали такой шаг «очень вероятным» и лишь 8% опрошенных наотрез отказались от подобной формы занятости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и сервисом «Работа.ру».

Генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий считает подобные настроения вполне отвечающими общемировой тенденции.

«В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими. По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе», — отметил Зарецкий.

Почему молодежь выбирает фриланс? Аналитика 01.12.2015 20:30 300

По сообщению Сбербанка, уже сейчас около 30% россиян имеют подработку или даже полноценную работу, теоретически позволяющую причислить их к самозанятым. 17% из них зарабатывают на фрилансе более 40 тысяч рублей в месяц, 9% — 30–40 тысяч рублей, 13% — 20–30 тысяч рублей, 21% — 10 тысяч рублей, а 40% — менее 10 тысяч рублей.

Авторы исследования отметили также, что большинство тех, кто мечтает о переходе на фриланс, понимают все связанные с таким шагом риски:

Финансовая нестабильность — 68%;

Отсутствие пенсионных отчислений и, как следствие, невозможность рассчитывать в старости на пенсию — 32%;

Невозможность получить ипотечный или потребительский кредит — 23%;

Режим для самозанятых введут в 2020 году для некоторых регионов Сибири Новости 02.11.2019 19:00 Ранее ходили слухи, что в 2020 году такой налоговый режим введут по всей России 1174

Кроме того, 20% опасаются, что переход на фриланс приведет к снижению их дохода, а еще 11% считают неудобным отсутствие оборудованного рабочего места. Никаких рисков, связанных с финансовой нестабильностью или социальной незащищенностью в результате перехода на фриланс, не увидел только 21% респондентов.

По словам замглавы «Работа.ру» Александра Ветеркова, расширению возможностей удаленной работы, в том числе на фрилансе, способствуют цифровизация бизнес-процессов, а также увеличение доступности интернета в российской глубинке.