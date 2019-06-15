Рабочий алтайской фермы обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней

Новости 27.11.2019 17:15 103

Житель Табунского района предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает сайт СК по Алтайскому краю.

Происшествие случилось на частной ферме. По данным СК, 23-летний подсобный рабочий, угрожая убийством и причинением тяжких телесных повреждений, изнасиловал 16-летнюю девушку, которая работала там дояркой.

Известно, что молодой человек оказывал девушке знаки внимания, однако она не отвечала ему взаимностью. В июле 2019 года, злоумышленник, убедившись, что поблизости никого нет, угрожая ножом, отвел девушку в подсобное помещение, где изнасиловал и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия он отрицал свою вину. По его словам, девушка сама предложила ему близость. Кроме того, он заявил, что не знал о ее юном возрасте.

Уголовное дело направлено в суд.