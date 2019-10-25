Автобусы в Бийске будут ходить до 18:00?

Новости 27.11.2019 16:50 102

Бийские автоперевозчики заявили, что установка тахографов без изменения существующей схемы работы может парализовать движение общественного транспорта в городе. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

С 1 июля 2020 года городские автобусы в обязательном порядке должны будут оснащаться тахографами, которые будут отслеживать соблюдение режима труда и отдыха водителей. Также приняты поправки, устанавливающие новые штрафы за нарушение этого режима. За отсутствие тахографа должностным лицам грозит штраф в размере 7-10 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям – от 15 до 25 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 20 до 50 тысяч рублей.

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Кроме того, перевозчики пожаловались на кадровый голод, не позволяющий набирать две рабочие смены. Из-за этого складывается такая ситуация, при которой после установки тахографов автобусное движение в городе будет останавливаться после 18-ти часов.

Перевозчики также отмечают, что договоры с администрацией подразумевают, что работать приходится больше, чем положено, поэтому тахографы поставят их в такую ситуацию, при которой придется эти договоренности нарушать.