Чемпионат мира по хоккею в Новосибирске оказался под угрозой срыва

Новости 27.11.2019 15:45 172

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не допускает возможности переноса чемпионатов мира среди молодежи и взрослых 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.

В понедельник сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.

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В Новосибирске и Омске в 2023 году должно пройти международное первенство, в Барнауле в 2021 году пройдет этап Кубка мира по гребному спорту. Все эти мероприятия оказались под угрозой из-за WADA.