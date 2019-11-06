Чемпионат мира по хоккею в Новосибирске оказался под угрозой срыва

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не допускает возможности переноса чемпионатов мира среди молодежи и взрослых 2023 года из России в связи с рекомендацией комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает ТАСС.
В понедельник сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал исполкому организации вновь признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности на четыре года лишить российских спортсменов возможности выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также запретить проводить международные турниры на территории РФ.
Пока плотность в турнирной таблице очень высокая
В Новосибирске и Омске в 2023 году должно пройти международное первенство, в Барнауле в 2021 году пройдет этап Кубка мира по гребному спорту. Все эти мероприятия оказались под угрозой из-за WADA.
«Отмечу, что нам надо будет дождаться решения WADA 9 декабря, так как это важно, поскольку мы не знаем, что они решат. Исполком может принять предложение комитета, может изменить что-то в рекомендации. Что касается вопроса по чемпионатам мира в России, то турниры уже распределены. Я не вижу, чтобы изменения мест проведения турниров были бы сделаны правомерно, поэтому думаю, что изменить место проведения этих соревнований невозможно.У нас есть контракты, спонсоры под эти мероприятия. Перед этим турниром строятся новые арены в Омске, Новосибирске, Санкт-Петербурге. Я разговаривал с юристами, они не представляют, как это может быть все изменено», - рассказал Фазель.