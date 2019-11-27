«Единая Россия» внесла поправок в бюджет Алтайского края почти на 2 млрд

Новости 27.11.2019 15:05 149

Бюджет Алтайского края на 2020 год будет утверждаться на сессии АКЗС в четверг, 28 ноября. Депутатами АКЗС от фракции «Единая Россия» были внесены в финансовый документ ряд поправок, каждая из которых была учтена краевым правительством.

Свои предложения фракция ЕР озвучила еще в октябре во время встречи с главой региона Виктором Томенко. После утверждения проекта бюджета на 2020 год в первом чтении, над ним была проведена совместная работа, в которой участвовали правительство края, фракции и комитеты АКЗС.

Ко второму, итоговому, чтению стало известно, что разработчики бюджета учли предложения единороссов. Общий объем средств — более 1,9 млрд рублей.

Первый блок поправок — это вопросы социального характера, которые нацелены на увеличение заработной платы во всех сферах. Есть поправки, которые повышают инвестиционную привлекательность региона. Также фракция внесла предложение предусмотреть увеличение объемов финансовой помощи муниципалитетам, в том числе — дотации на сбалансированность местных бюджетов.

«Надо отдать должное правительству: фракция предлагала увеличение на 300 миллионов, в итоге ко второму чтению мы видим цифру в 500 миллионов рублей, — отметил председатель АКЗС, Секретарь Алтайского реготделения Александр Романенко. — Это говорит о том, что у обеих ветвей власти совпадает видение ситуации в регионе. Хороший, конструктивный политический баланс, в свою очередь, позволяет делать положительные прогнозы на развитие региона».

Какие поправки и на какие суммы внесла «Единая Россия» в бюджет на 2020 год?

1,007 млрд — увеличение фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы;

500 млн — дотация на сбалансированность бюджетов муниципалитетов;

110 млн — обеспечение двухразового питания в школах детям с ограниченными возможностями здоровья;

100 млн — увеличение финансирования централизованного закупа лекарственных препаратов;

75 млн — программа по ремонту и благоустройству памятников ВОВ;

50 млн — увеличение финансирования программы поддержки местных инициатив;

50 млн — увеличение финансовой поддержки инвесторам;

20,255 млн — увеличение финансирования реализации программ в сфере молодежной политики.

Итого: 1 млрд 912 млн 255 тысяч рублей.