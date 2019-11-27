Ученый АлтГТУ вошел в число победителей Международной молодежной программы «Глобальная энергия»

Новости 27.11.2019 13:55 123

Ассоциация «Глобальная энергия» подвела итоги Международной молодежной программы «Глобальная энергия». В 2019 году участие в конкурсе приняли молодые энергетики со всего мира.

В число победителей вошел ученый Алтайского государственного технического университета имени Ползунова Евгений Титов. Он стал лучшим в «Стартап» номинации.

Доцент кафедры электрификации производства и быта АлтГТУ Евгений Титов участвовал в конкурсе с проектом «Интеллектуализированная система контроля электромагнитной совместимости». Он создал систему, которая позволяет проводить многопараметрический мониторинг электромагнитной обстановки в бытовой и промышленной средах.

Данная технология дает точную картину опасности электромагнитного излучения, а также прогнозирует изменение электромагнитной обстановки на объектах, что является крайне важным для обеспечения безопасности человека и эффективного функционирования электрооборудования. С 2016 года проект был внедрен 13 раз на промышленных объектах Сибири. Технология позволила сэкономить более чем 1 млн рублей на одном из предприятий.

По расчетам ученого, затраты на проведение полного электромагнитного мониторинга небольшого помещения (40 кв.м) составляют 30 776 рублей. Применение разработанной им системы приводит к сокращению затрат на полное исследование одного объекта на 30 тысяч рублей (97%).

Примечательно, что в 2014 году Евгений Титов стал победителем XI Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости», который ассоциация «Глобальная энергия» проводила с 2004 года.

«Эта победа стала для меня поистине «стартовой точкой» для дальнейших достижений в научном пространстве», – рассказал ученый. – На выделенные ассоциацией денежные средства наша команда модернизировала аппаратно-программный комплекс для мониторинга электромагнитной обстановки и разработала мероприятия по защите от электромагнитных излучений. Дальнейшее развитие комплекса до уровня интеллектуализированной системы позволило мне победить в этом году».

Торжественная церемония награждения состоится в Москве, 12 декабря.