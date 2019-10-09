Каменские депутаты приняли минимальную налоговую ставку с подачи эсеров

Новости 27.11.2019 14:40 135

Сегодня на сессии Каменского горсовета депутатами была принята ставка по налогу на имущество физлиц. Она составила 0,1 – это минимальный порог. На этом решении настояли справороссы. Большинство представительных органов в крае установили на местах предельно высокую ставку налога – 0,3.

В ходе дискуссий по этому вопросу в Камне также поступали предложения от депутатов о необходимости установления налоговой ставки – 0,3. Однако эсерам удалось убедить большинство народных избранников в том, что такое решение крайне негативно отразится на платежеспособности населения города, которая оставляет желать лучшего.

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"Рассматривали на рабочем заседании и 0,2 и 0,15, но я сразу сказала, что для населения нашего города любой налог выше 0,1 неподъемный", – прокомментировала решение депутат-эсер, зампредседателя горсовета Евгения Проскурина. Ее предложение на сессии было поддержано большинством голосов, сообщает пресс-служба реготделения СР.