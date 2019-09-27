Неверный диагноз. Смерть ребенка всколыхнула жителей алтайского села

Новости 27.11.2019 13:20 311

Группа родителей села Боровиха Алтайского края всерьез обеспокоена за здоровье и жизнь своих детей, после смерти девочки от менингококка. В прошлую субботу, 23 ноября, в результате менингококковой инфекции умерла воспитанница детского сада «Солнышко». Об этом они рассказали в сообществе Barnaul22.

Одна из матерей Олеся Кривобокова рассказала, что мама девочки в прошлую субботу пришла к местному педиатру, которая после осмотра ребенка поставила диагноз «кишечная инфекция». После этого она выписала лечение и отправила их домой.

«Причем мама принесла девочку на руках и врач не выписала анализы, и даже не предложила госпитализацию», - рассказывает женщина.

«Система здравоохранения продолжает валиться»: что происходит с алтайскими больницами Новости 27.09.2019 14:05 Проблемная ситуация в сфере здравоохранения сложилась в центральной больнице Бурлинского района Алтайского края 4976

По ее словам, дома к девочки была обнаружена сыпь. Вызвали скорую помощь, которая ехала слишком долго. Ребенок скончался.

«После происшествия садик, который посещала девочка, не был обработан и закрыт на карантин. Нам обещали лора и что возьмут у нас мазок, но ни лора, ни мазок у нас не брали. СЭС никак на это не реагирует. Мы, все родители, боимся за своих детей», - объяснила Кривобокова.

«Я против крепостного права в здравоохранении, и все-таки…»: алтайский министр рассказал о кадровом голоде Новости 06.08.2019 7:10 В Барнауле состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова 2279

В региональном Минздраве историю подтвердили, но уточнили, что вышеизложенные факты были искажены и добавили, что при установлении случая инфекции были организованы врачебные бригады с выездом в очаги.

«В состав врачебных бригад входили: врач-инфекционист, педиатр, терапевт и медицинские сестры. 23 ноября был осуществлен выезд в семью, проведен осмотр 8 контактных человек, в том числе двух детей, всем выданы антибиотики. 24 ноября медицинские работники выезжали по домам контактных по группе детей из детского сада. В этот день было осмотрено 52 ребенка, 62 взрослых, даны рекомендации и лекарственные препараты. 25 ноября бригада врачей провели осмотр 78 детей и 39 сотрудников в детском саду, всем также проведена химиопрофилактика», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, как пояснили в Минздраве, во вторник, 26 ноября, в детском саду проводилось медицинское наблюдение за сотрудниками и детьми. На момент осмотра все были здоровы. Был организован осмотр лор-врачом взрослых и детей. Всего осмотрены 127 человек, в том числе 89 детей. Дезинфекция проводится силами детского сада. Карантинные мероприятия определяет служба Роспотребнадзора.