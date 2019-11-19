Алтайское УФАС поставило точку в вопросе цен на гречку

Новости 27.11.2019 12:40 275

Алтайское управление ФАС провело анализ рынка гречихи, а также розничного сектора торговли. Проверка показала, что недостаток зерна и факты намеренного создания дефицита производителями отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Валовый сбор урожая соответствует потребностям плановой загрузки региональных перерабатывающих предприятий, а схема реализации продукции не изменилась по отношению к предыдущему году, - большинство организаций реализуют гречиху в год сбора сырья», - говорится в тексте официального сообщения.

Что касается роста цен на зерно гречихи и гречневую крупу, то обстоятельство продиктовано объективными причинами. Они связаны с перепроизводством прошлых лет. Речь идет о промежутке между 2014-2018 годами. В тот период цены были низкими и доходили до 5 тысяч рублей за тонну, при параллельном росте стоимости минеральных удобрений, ГСМ, запасных частей для техники и прочего. Стоимость крупы гречневой в розничном сегменте зависит от общей экономической ситуации.

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Также региональной антимонопольной службой проверена информация, распространяемая в СМИ о направлении алтайскими поставщиками крупным федеральным торговым сетям писем о предстоящем росте цен на крупу гречневую. Данные факты подтвердились, но лидерство в формировании цен и направлении информации в розничный сектор торговли принадлежит поставщикам европейской части России.

«В предыдущие «гречневые кризисы» во многом резкое повышение цен на гречневую крупу стало результатом ажиотажного спроса населения, который, в свою очередь, был спровоцирован сообщениями в «публичном поле» о неурожае и грядущем дефиците. Сегодня таких предпосылок нет: в Алтайском крае объемов для переработки хватает, ситуация стабильная и мы продолжаем за ней наблюдать», - отметил руководитель Алтайского краевого УФАС Степан Поспелов.

Мониторинг был проведен во всех звеньях производственной цепочки с целью выявления возможных признаков заключения соглашений по установлению и поддержанию цен на данном агропродовольтственном рынке.

Региональный рынок гречихи высококонкурентный – выращиванием зерна гречихи занимаются более 1200 сельхозтоваропроизводителей, переработкой в крупу - более 30 предприятий. Согласно анализу данных Алтайского краевого УФАС, алтайские производители, переработчики и розничная торговля, ведут самостоятельную политику продаж и ценообразования, в зависимости от конъюнктуры рынка.