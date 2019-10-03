Барнаульский суд принял сторону жильцов аварийного дома в споре с мэрией

Новости 27.11.2019 12:05 380

Октябрьский районный суд запретил барнаульской мэрии переселять жильцов аварийного дома №49 по улице 1-я Западная в маневренный фонд, передает общественная организация «Гражданский патруль».

По словам правозащитников, действующее законодательство помещения маневренного фонда трактует как временное жилье, предоставляемое лишь на период ремонта или реконструкции дома, с последующим возвращением жильцов в прежнее жилье. Здесь же жителей хотели переселить в маневренный фонд вместо благоустроенного жилья равноценного по площади, как утверждала администрация, на время. В результате в удовлетворении исковых требований к семье Чаплыгиных администрации суд отказал.

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Как сообщили «Политсибру» в пресс-службе городской администрации, жильцов хотели переселить в маневренный фонд временно, в связи с существующей угрозой их жизни и здоровью (здание аварийное). По словам пресс-секретаря, мэрия не имеет законного основания просто взять и купить людям квартиры – для этого должна состояться соответствующая конкурсная процедура. Однако застройщики в таких конкурсах участвуют весьма неохотно, поэтому дело двигается очень медленно. Пока удалось переселить в новое жилье лишь одну семью.

Ранее также опровергалось предположение о том, что жилье в маневренном фонде, в которое предлагают временно переселиться обитателям дома № 49, ветхое. По словам представителя горадминистрации, оно отвечает всем требованиям безопасности.