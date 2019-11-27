Школьники Барнаула приняли участие в региональном этапе детского научного конкурса

Новости 27.11.2019 11:15 101

20 ноября в Барнауле состоялся региональный этап детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко. Он проводился в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», действующего при поддержке Сибирской генерирующей компании.

В этом году в конкурсе участвовали воспитанники барнаульского ЦДНИТТ, но и команды из Детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22». Школьники презентовали свои исследовательские и инженерные проекты. Интересное приложение, позволяющее преобразовывать изображения из учебника биологии в анимированные трехмерные модели органеллы клетки и визуализировать эти изображения в дополненной реальности придумали Дмитрий Суковатцов, Андрей Баев и Стас Касплер.

Всего на региональном этапе было представлено 27 работ: 10 исследовательских и 17 инженерных. В состав жюри конкурса вошли преподаватели Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, на базе которого работает ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

Лучшими исследовательскими проектами регионального этапа детского научного конкурса (ДНК) Фонда Андрея Мельниченко признаны работа Кирилла Кривобокова, а также совместный проект Константина Приходько и Яны Ивановой. Среди конкурсантов с инженерными проектами победителей оказалось трое: Михаил Лисовой, Александр Савин и Марк Каширский.

Они представят свои проекты на финальном этапе конкурса, который будет проходить с 24 по 27 января в Барнауле в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». Свои работы будут защищать также финалисты региональных этапов ДНК из других городов.