Очередная достройка художественного музея обойдется Алтайскому краю в 0,5 млрд

Новости 27.11.2019 10:50 283

Учреждение Алтайского края «Единый стройзаказчик» до конца года планирует объявить тендер на завершение реконструкции Государственного художественного музея Алтайского края, стоимостью 436 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Музей должен быть готов к вводу в эксплуатацию к 1 июля 2021 года.

Реконструкция объекта ведется с февраля 2012 года. Занимался ей «Стройгаз», но довести дело до конца не успел, поскольку обанкротился. С 2015 года музей стоял незаконсервированный под открытым небом. Из-за этого его несущие конструкции и кровля деформировались.

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Работы возобновились лишь в 2018 году. Притом, проект пришлось перерабатывать в связи с внесенными в законодательство изменениями. Контракт на первый этап достройки музея на 611 млн рублей получило ООО «Селф».

Обновленный музей обещает стать самым большим за Уралом. После реконструкции его площадь увеличится более чем в 5 раз и составит около 12 тысяч кв. м. Помимо выставочных залов и фондохранилища в музее будет предусмотрен современный культурно-выставочный центр. Подробнее читайте по ссылке ниже.