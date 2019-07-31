Власти откроют сразу два мусорных полигона в Алтайском крае

Новости 27.11.2019 10:20 938

В Ключевском районе для размещения полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) из категории земель сельхозназначения был предоставлен земельный участок, площадью свыше 40 тысяч кв. м. Соответствующее постановление правительства Алтайского края было опубликовано на официальном сайте региона.

Постановление было вынесено в результате рассмотрения ходатайства администрации Ключевского района.

«Земельный участок, категории земель сельхозназначения перевести в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обороны, космической деятельности и иного специального назначения в целях размещения полигона ТКО», - говорится в тексте документа.

Речь идет об участке, который находится в 1,1 км на юг от поселка Целинный Ключевского района. Площадь территории составляет более 41,8 тысяч кв. м.

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Также сейчас проходит экспертизу проект постановления регионального правительства о создании еще одного полигона под Рубцовском – в 2 км северо-западнее поселка Мичуринский. Его площадь составит свыше 117,5 тысяч кв. м. Полигон создается для размещения промышленных отходов акционерным обществом Алтайского вагоностроения. Указанный участок земли сейчас носит категорию сельхозназначения.

Напомним, что ранее, в апреле 2019 года, подобное решение было принято в Первомайском районе, когда на северо-западе от границ села Жилино земельный участок перевели под полигон. Его площадь составила 15,1 тысяч кв.м. Участок находился недалеко от действующего полигона ТБО в границах Жилинского сельсовета.

Тогда постановление было подписано после прошения местной администрации, однако местные жители оказались не в курсе. Органы местного самоуправления не провели публичные слушания и жителям ничего не сказали, что привело к обращению на имя губернатора края Виктора Томенко. Под обращением подписались почти 700 человек, однако решение осталось в силе.