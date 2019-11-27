Сельские жители в Алтайском крае обошли горожан по «потреблению» мобильного интернета

Компания МТС проанализировала уровень потребления мобильного интернета абонентами в Алтайском крае. По итогам девяти месяцев, объем потребления вырос более чем в 1,6 раза.
В Алтайском крае в ТОП интернет-активных районов вошли Первомайский, Каменский, Тальменский, Павловский и Бийский районы, где каждый абонент в среднем ежемесячно использует количество трафика, эквивалентное просмотру восьми серий «Игры престолов».
Менее активными оказались жители крупных городов Алтайского края, здесь каждый абонент в среднем ежемесячно использует на треть меньше трафика, чем в сельской местности. Самыми активными оказались жители Барнаула (объем трафика на одного абонента эквивалентен скачиванию 10 240 электронных книг), Бийска (9 500 книг и Новоалтайск (8 700 книг). На четвертой и пятой позиции рейтинга - Заринск и Рубцовск (по 7 000 книг).
Ежемесячно в сеть со смартфонов выходят 66% абонентов края. При этом три четверти трафика алтайских абонентов идет в сети LTE, а самыми популярными ресурсами для посещений у них остаются социальные сети и сайты с видеоконтентом.
«С начала года МТС увеличила более чем на треть количество базовых станций 3G и LTE в Алтайском крае. Учитывая востребованность интернет-сервисов, мы продолжаем работать над точечным покрытием в районах региона - скоростной LTE-интернет теперь доступен жителям поселков Малиновский, Ремовский, Прутской, Малиновое озеро, Среднесибирский, станций Озимая и Баюново, сел Успенка, Хмелёвка, Калистратиха, Кадниково, Чистюнька, Ярославцев Лог и других. Улучшено покрытие сети по трассе «Барнаул-Новосибирск» на участке Среднесибирский - Новоперуново. Планомерно устраняем цифровое неравенство в удаленных районах края - сети LTE «накрыли» сёла Малый Бащелак, а также Бурла и Нижняя Ненинка. Доступ к скоростному мобильному интернету дает жителям края возможность комфортно пользоваться всеми востребованными ресурсами», – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.
До конца года МТС планирует обеспечить покрытие сети LTE в селах Моховское Алейского района, Смазнево Заринского района, Сараса Алтайского района, а также Красногорское-2 и Усть-Иша Красногорского района.