Сельские жители в Алтайском крае обошли горожан по «потреблению» мобильного интернета

Новости 27.11.2019 9:35 4

Компания МТС проанализировала уровень потребления мобильного интернета абонентами в Алтайском крае. По итогам девяти месяцев, объем потребления вырос более чем в 1,6 раза.

В Алтайском крае в ТОП интернет-активных районов вошли Первомайский, Каменский, Тальменский, Павловский и Бийский районы, где каждый абонент в среднем ежемесячно использует количество трафика, эквивалентное просмотру восьми серий «Игры престолов».

Самыми активными «серферами» среди районов Алтайского края оказались жители Тальменского (25 процентов от общего трафика абонентов края), Бийского (19 процентов), Первомайского (12 процентов), Каменского (8 процентов) и Павловского (6 процентов) районов.

Менее активными оказались жители крупных городов Алтайского края, здесь каждый абонент в среднем ежемесячно использует на треть меньше трафика, чем в сельской местности. Самыми активными оказались жители Барнаула (объем трафика на одного абонента эквивалентен скачиванию 10 240 электронных книг), Бийска (9 500 книг и Новоалтайск (8 700 книг). На четвертой и пятой позиции рейтинга - Заринск и Рубцовск (по 7 000 книг).

Ежемесячно в сеть со смартфонов выходят 66% абонентов края. При этом три четверти трафика алтайских абонентов идет в сети LTE, а самыми популярными ресурсами для посещений у них остаются социальные сети и сайты с видеоконтентом.

«С начала года МТС увеличила более чем на треть количество базовых станций 3G и LTE в Алтайском крае. Учитывая востребованность интернет-сервисов, мы продолжаем работать над точечным покрытием в районах региона - скоростной LTE-интернет теперь доступен жителям поселков Малиновский, Ремовский, Прутской, Малиновое озеро, Среднесибирский, станций Озимая и Баюново, сел Успенка, Хмелёвка, Калистратиха, Кадниково, Чистюнька, Ярославцев Лог и других. Улучшено покрытие сети по трассе «Барнаул-Новосибирск» на участке Среднесибирский - Новоперуново. Планомерно устраняем цифровое неравенство в удаленных районах края - сети LTE «накрыли» сёла Малый Бащелак, а также Бурла и Нижняя Ненинка. Доступ к скоростному мобильному интернету дает жителям края возможность комфортно пользоваться всеми востребованными ресурсами», – отметил директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

До конца года МТС планирует обеспечить покрытие сети LTE в селах Моховское Алейского района, Смазнево Заринского района, Сараса Алтайского района, а также Красногорское-2 и Усть-Иша Красногорского района.