Власти объяснили, почему Алтайский край отметился среди лидеров по уровню безработицы

Новости 27.11.2019 7:40 189

Наибольший рост численности безработных в середине ноября наблюдался в нескольких регионах РФ, среди них - и Алтайский край. Информация размещена на сайте Минтруда. Между тем власти региона считают данное явление временным, носящим сезонный характер.

На 19 ноября численность официально зарегистрированных безработных россиян выросла на 1%, достигнув 649,5 тысяч человек. В общей сложности это 0,9 % от численности экономически активного населения. Наибольший рост отмечен в Тыве, Мордовии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Алтайском крае, Астраханской, Омской и Курганской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

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За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 20 регионах. В 60 субъектах отмечен рост. Не изменилась численность безработных в пяти территориях.

По состоянию на 19 ноября количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,59 млн.

По заверению краевых властей, ситуация на рынке труда Алтая в ноябре обусловлена сезонным фактором. В весенне-летний период количество безработных снижается, а в осенне-зимний - увеличивается, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

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Численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю возросла на 839 человек и составила 13 784 жителей. К слову, в новом году трудоустроены 56,7 тысяч человек.