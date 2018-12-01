«Зачем мне орден? Я согласен на медаль»: традиционный пикет пройдет в центре Барнаула

Новости 27.11.2019 8:15 113

Барнаульцы намерены вернуть городу орден Октябрьской Революции. Инициатива по восстановлению конструкции «Барнаул-орденоносный», демонтированной властями два года назад, будет озвучена на пикете, который пройдет 29 ноября. Похоже, что акция, став ежегодной, в какой-то мере приобрела ритуальный смысл.

Согласованный городской администрацией пикет состоится на площади Советов, недалеко от стелы «Нулевой километр». Он организован общественным движением «Суть времени», которое уже несколько лет добивается от властей восстановления памятной конструкции.

Борцы за «орден» Барнаула обещают регулярные пикеты Новости 01.12.2018 0:42 Активисты говорят, что ранее был заявлен массовый пикет на площади Советов, но его проведение не согласовали, потому что в запрашиваемом мес 622

В прошлом году активисты собрали более 1300 подписей барнаульцев под соответствующим требованием. Конструкция располагалась недалеко от ЦУМа по адресу: проспект Ленина 53. Однако являвшийся в тот момент главой Барнаула Сергей Дугин в ответ завил, что «историко-культурному облику города ущерб не нанесен».

Общественники не согласились с этим. По их мнению, сохранить исторический облик Барнаула можно лишь восстановив надпись в том же самом месте, либо в равнозначном. Активисты намерены донести до барнаульцев свою позицию, согласно которой изменение исторического облика города должно происходить лишь с согласия горожан.

Настойчивые активисты не сдаются в намерении вернуть буквы «Барнаул орденоносный» Новости 26.11.2018 20:39 Скоро будет ровно год, как с крыши дома №53 на проспекте Ленина сняли буквы «Барнаул орденоносный». Мэрия сообщила, что на буквах появилась 932

Напомним, в конце 2017 года с крыши дома №53 на проспекте Ленина сняли буквы «Барнаул орденоносный». Мэрия сообщила, что на буквах появилась коррозия и конструкция стала опасной для горожан. Ее демонтировали, чтобы буквы не свалились на головы барнаульцев. Сейчас конструкция находится на складе «Автодорстроя».