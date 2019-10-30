В Алтайском крае рухнули продажи новостроек

Новости 27.11.2019 8:45 129

Число сделок на рынке новостроек в Сибирском Федеральном округе в третьем квартале 2019 года снизилась на 25%. В антилидеры выбились два региона: Кузбасс (-72%) и Алтайский край (-60%). Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперты прогнозируют продолжение падения до конца года. По их словам, всему виной рост цен на жилье, повышение себестоимости строительных работ и избыток предложений от застройщиков. Участники рынка полагают, что, несмотря на падение спроса, цены ниже не станут.

В регионах СФО за третий квартал текущего года было зарегистрировано 14,5 тысяч сделок на рынке новостроек, что на 25% меньше показателя за первый квартал этого года и почти на 20% меньше второго. Об этом свидетельствуют данные Росреестра.

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Отмечается, что спрос на новостройки в СФО упал сильнее, чем в целом по России. При этом больше половины договоров были заключены всего в двух регионах Сибири из десяти. Речь идет о Новосибирской области (5,1 тысяч) и Красноярском крае (3,1 тысяча). Активность покупателей снизилась в обоих регионах-лидерах (на 49% и 38% соответственно)».

По данным «Авито.Недвижимость», в Сибирском федеральном округе средняя стоимость квадратного метра за год выросла на 15% (до 46,4 тысяч рублей), за квартал — на 2,4%.

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В аналитическом центре ЦИАН объясняют, что есть две главные причины падения спроса. Первая заключается в спекуляции самих застройщиков, которые активно злоупотребляли темой будущего перехода на эскроу-счета. Таким образом, они стимулировали спрос. Одним из следствий этого стало формирование разрыва между растущими ценами, стагнирующими доходами населения и повышением ставок по ипотеке. Второй момент, который также негативно влияет на спрос, это ипотечные ставки, которая не удержалась в пределах 10% и перегнула порог 10,5%.

Исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов, напротив, не наблюдает снижения покупательской активности на краевом рынке новостроек.

«В ближайшее время, возможно, даже будет всплеск спроса в связи с вводом механизма эскроу-счетов. На фоне обещаний подорожания стоимости „квадрата“ население сейчас покупает жилье. А вот снижение объемов строительства уже сейчас можно наблюдать, так как некоторые застройщики опасаются выйти на рынок недвижимости на новых условиях»,— говорит он.

По мнению ряда экспертов, рынок постепенно стабилизируется за счет стимулирования ипотечных ставок и укрупнения строительных компаний. Переход на новую систему расчетов сократит число участников рынка. Однако как скоро это произойдет, прогнозировать пока сложно.