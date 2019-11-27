Горнолыжный сезон стартует в «Белокурихе-2»

Новости 27.11.2019 9:05 66

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» на «Белокурихе-2» начнет работать уже в ближайшую пятницу, 29 ноября. На следующий день, 30-го числа, здесь состоится праздник для любителей горных лыж и сноуборда.

Как сообщает пресс-служба АО "Курорт Белокуриха", в новом сезоне инфраструктура комплекса пополнилась функциональным сервисным центром с пунктом проката и пабом. На всей территории площадки работает Wi-Fi. Для гостей организаторы подготовили активную развлекательную программу. Начало запланировано на 12:00.

Самая длинная горнолыжная трасса в «Белокурихе-2» заработает в тестовом режиме Новости 27.09.2019 12:21 Длинна трассы - 2 тысячи метров, а ширина 40 метров 649

Напомним, горнолыжный комплекс «Мишина гора», оснащенный бугельным подъемником, открылся зимой 2018/2019. Летом здесь построили волейбольную площадку (зимой ее будут использовать в качестве катка), кафе, зоны отдыха и барбекю, теплые туалеты. Осенью — сервисный центр. В дальнейшем собственник площадки — АО «Курорт Белокуриха» — планирует обустроить сноупарк с трамплинами, перилами и прочими препятствиями для сноубордистов и лыжников.

На трассе работает подъемник – в этом году запустят систему ски-пассов. Это магнитная карточка, благодаря которой можно спускаться по трассе неограниченное количество раз. Дневной абонемент будет там стоить 600 рублей.

Краевые власти оценили дальнейшие перспективы туркластера «Белокуриха-2» Новости 14.08.2019 15:15 Регион уже подготовил заявки на получение федерального финансирования по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма» 842

На «Мишиной горе» действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, среднего уровня сложности. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков. Поклонники горных лыж и сноуборда смогут оценить рельеф и комфортную ширину склона, заверил директор горнолыжного комплекса Владислав Меркулов.

По мнению Меркулова, при полном запуске всех горнолыжных объектов на «Белокурихе-2», «Гора Глухариная» и «Гора Мишина» смогут оттянуть до 20% турпотока популярного в Сибири кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш. Предположительно, горнолыжные комплексы на «Белокурихе-2» соединят общая трасса и канатно-кресельная дорога.

Курорты с ранним снегом: куда «навострить лыжи» на Алтае? Новости 12.11.2019 11:12 Обзор популярных горнолыжных курортов Сибири 884

Согласно плану, в обозримом будущем здесь появятся еще два дополнительных склона длиной до 800 м. В перспективе запланировано развитие всей туристической инфраструктуры - гостиниц и других сервисов. Всю необходимую инфраструктуру создадут до 2025 года.

К слову, регион уже подготовил заявки на получение федерального финансирования по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма». В их числе — и проект«Белокуриха-2», сменившего недавно рабочее название на постоянное - «Горная Белокуриха».Напомним, на курорте Горная Белокуриха» уже функционирует несколько гостиниц и ресторанов. На площадку зашли инвесторы из Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. Отметим, что в «Горной Белокурихе» продолжается развитие туристического комплекса «Андреевская слобода». Туристы могут посетить купеческую усадьбу, винокурню, музей хлеба, кузницу, дом знахарки, трактир.

На «Мишиной горе» в «Белокурихе-2» до 2019 года планируют запустить подъёмник Новости 12.12.2018 1:05 В этом году рядом с подъемником будут работать пункт проката, кафе и вместительная парковка 1185

«Белокуриха-2» будет более современным кластером, чем «Белокуриха». Санатории будут располагаться очень близко к лесной и горной местности. Кластер будет закрыт для автомобилей. На территории курорта планируется запустить свой транспорт, с помощью которого туристы смогут передвигаться. Комплекс возводится в экологическом месте, где никогда не было хозяйственной деятельности, пастбищ и выпаса животных, вблизи минерального родонового источника.