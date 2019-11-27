Горнолыжный сезон стартует в «Белокурихе-2»

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» на «Белокурихе-2» начнет работать уже в ближайшую пятницу, 29 ноября. На следующий день, 30-го числа, здесь состоится праздник для любителей горных лыж и сноуборда.
Как сообщает пресс-служба АО "Курорт Белокуриха", в новом сезоне инфраструктура комплекса пополнилась функциональным сервисным центром с пунктом проката и пабом. На всей территории площадки работает Wi-Fi. Для гостей организаторы подготовили активную развлекательную программу. Начало запланировано на 12:00.
Длинна трассы - 2 тысячи метров, а ширина 40 метров
Напомним, горнолыжный комплекс «Мишина гора», оснащенный бугельным подъемником, открылся зимой 2018/2019. Летом здесь построили волейбольную площадку (зимой ее будут использовать в качестве катка), кафе, зоны отдыха и барбекю, теплые туалеты. Осенью — сервисный центр. В дальнейшем собственник площадки — АО «Курорт Белокуриха» — планирует обустроить сноупарк с трамплинами, перилами и прочими препятствиями для сноубордистов и лыжников.
На трассе работает подъемник – в этом году запустят систему ски-пассов. Это магнитная карточка, благодаря которой можно спускаться по трассе неограниченное количество раз. Дневной абонемент будет там стоить 600 рублей.
Регион уже подготовил заявки на получение федерального финансирования по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма»
На «Мишиной горе» действуют две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м, среднего уровня сложности. Они аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков. Поклонники горных лыж и сноуборда смогут оценить рельеф и комфортную ширину склона, заверил директор горнолыжного комплекса Владислав Меркулов.
По мнению Меркулова, при полном запуске всех горнолыжных объектов на «Белокурихе-2», «Гора Глухариная» и «Гора Мишина» смогут оттянуть до 20% турпотока популярного в Сибири кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш. Предположительно, горнолыжные комплексы на «Белокурихе-2» соединят общая трасса и канатно-кресельная дорога.
Обзор популярных горнолыжных курортов Сибири
Согласно плану, в обозримом будущем здесь появятся еще два дополнительных склона длиной до 800 м. В перспективе запланировано развитие всей туристической инфраструктуры - гостиниц и других сервисов. Всю необходимую инфраструктуру создадут до 2025 года.
К слову, регион уже подготовил заявки на получение федерального финансирования по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма». В их числе — и проект«Белокуриха-2», сменившего недавно рабочее название на постоянное - «Горная Белокуриха».Напомним, на курорте Горная Белокуриха» уже функционирует несколько гостиниц и ресторанов. На площадку зашли инвесторы из Алтайского края, Новосибирской и Тюменской областей. Отметим, что в «Горной Белокурихе» продолжается развитие туристического комплекса «Андреевская слобода». Туристы могут посетить купеческую усадьбу, винокурню, музей хлеба, кузницу, дом знахарки, трактир.
В этом году рядом с подъемником будут работать пункт проката, кафе и вместительная парковка