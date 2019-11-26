Выплата детских пособий по 50 рублей отменяется в России с нового года

Новости 26.11.2019 19:00 75

Президент России Владимир Путин отменил указ своего предшественника Бориса Ельцина, в соответствии с которым в 1994 году в стране были введены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей, сообщает РБК.

Такие компенсации выплачивались матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Указом Путина от 25 ноября 2019 года, размещенным на официальном портале правовой информации, указ 1994 года признан утратившим силу, однако это положение вступит в силу только с 1 января 2020 года.

Пособие на ребенка может вырасти в 200 раз Новости 19.06.2019 8:15 Премьер предложил компенсационные выплаты установить в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе 5332

В то же время новый указ сохраняет право на получение 50-рублевых выплат за теми, кому они будут назначены до 1 января 2020 года. Право на получение компенсаций сохранится у них «до окончания установленных периодов выплаты», то есть до того момента, когда ребенку исполнится три года.

Кроме того, право на получение выплат в размере 50 рублей в месяц сохранится за теми, кто уйдет в отпуск по уходу за ребенком, родившимся до 1 января 2020 года.

В июне 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал повышение для малоимущих семей выплат на одного ребенка в возрасте от полутора до трех лет в двести раз — с 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе, то есть примерно до 10 тысяч рублей. Расходы на реализацию закона в 2020 году оцениваются в 74,9 млрд рублей.