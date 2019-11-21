Впервые в новейшей истории регион субсидирует федеральный бюджет

Новости 26.11.2019 17:55 108

Тюменская область в 2020-2022 годах будет субсидирует федеральный бюджет на 3,4 млрд рублей. Об этом исключительном случае сообщил РБК.

Денежные средства будут направлены на строительство и реконструкцию Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова.В 2020 году федеральному центру выделят 840 млн рублей, в 2021 – 1,134 млрд рублей, в 2022 – 1,465 млрд рублей. Эти деньги вернутся в регион вместе с расходной долей федерального правительства.

«Такие примеры скорее исключительная практика по инициативе регионов, Минфин России не прорабатывает вопрос расширения такой практики», — подчеркнули в пресс-службе российского Минфина.

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет, а не наоборот.