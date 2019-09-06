Суд вынес приговор главе Каменского района

Новости 26.11.2019 16:55 274

Сегодня суд огласил приговор, вынесенный отстраненному от должности главе Каменского района Федору Найдену. Ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

В прошлом августе Найдена отстранили от должности, в связи с уголовным преследованием по делу о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, Каменский глава требовал от руководства нескольких детсадов Камня-на-Оби прекратить закупки хлеба у одного из местных бизнесменов. После чего якобы распорядился, чтобы хлеб закупали у КФХ, которым руководит его родственница.

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Защита утверждает, что Федора Найдена преследуют по политическим мотивам. Его адвокат Евгений Коноваленко сообщал «Политсибру», о многочисленных нарушениях, допускаемых в ходе судебного процесса, которые впоследствии могут лечь в основание апелляционной жалобы. Адвокат также отмечает, что многие свидетельские показания написаны одинаковым языком.

Сын Федора Найдена – Алексей – разъяснил «Политсибру», что остаться главой района его отец не сможет. Сперва приговор должен вступить в законную силу, после чего депутаты должны будут отстранить Федора Найдена от должности. После прохождения этих процедур, он сможет участвовать в новом конкурсе на должность главы района. В данный момент его обязанности исполняет Евгения Гордиенко.