Как отмечают свои Дни рождения парламентские партии в Алтайском крае

Новости 26.11.2019 17:15 264

Сразу две парламентские партии в декабре 2019 года отметят свои Дни рождения. 30 лет исполнится ЛДПР, а «Единая Россия» достигнет совершеннолетия. О том, как региональные отделения партий в Алтайском крае отмечают даты своего создания, читайте в материале «Политсибру».

В воскресенье, 1 декабря, партия «Единая Россия» отметит свое 18-летие. Никаких новостей о митингах, культурно-развлекательной программе и прочих мероприятиях не было. В реготделении партии поведали, что ничего организовывать не планируется. Вместо этого ЕР проведет неделю приема граждан.

В сам день рождения партии, 1 декабря, будут личные приемы в региональной общественной приемной в Барнауле и в каждом муниципалитете. Принимают секретари местных отделений, главы муниципалитетов, депутаты АКЗС. С 10 до 13 часов, в воскресенье. Кроме того, прием граждан проведет глава реготделения Александр Романенко.

Напомним, что партия «Единая Россия» была образована 1 декабря 2001 года путем объединения движения «Единство» и избирательных блоков «Отечество – Вся Россия», «Наш дом - Россия».

Также 13 декабря свой День рождения отметит партия ЛДПР, которой исполнится 30 лет. Отчет ведется с 1989 года, когда была основана Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС).

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В реготделении партии рассказали, что в памятную дату у них запланирован масштабный автопробег из 30 машин. Каких-то других мероприятий, митингов или агитсостава на поезде ЛДПР не предусмотрено.

Что касается других парламентских партий, то свои Дни Рождения в текущем году они уже встретили. КПРФ 14 февраля 2019 года исполнилось 26 лет. Всем известно, что она является наследницей КПСС, которую распустили 6 ноября 1991 года. Если бы этого не произошло, то партия, основанная Владимиром Лениным, отметила бы 116 лет.

В реготделении объяснили, что мероприятий, приуроченных к юбилею партии, не проводилось. Вместо этого коммунисты отметили 100-летие ВЛКСМ и 100-летие Красной Армии. Кроме того, в ноябре 2017 года партия отмечала 100 лет со дня Великой Октябрьской революции. В основном, партия делает акцент на события и персоналии, отодвигая день основания партии на второй план.

Что касается «Справедливой России», то месяц назад, 28 октября, партия отметила свой 13-й День рождения. Именно в этот день в 2006 году «Родина» была переименована в партию «Справедливая России: Родина. Пенсионеры. Жизнь».