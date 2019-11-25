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Уверена в своей невиновности: Андрей Осипов прокомментировал приговор Ирине Тепловой

Новости
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Председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов считает, что обвинительный приговор в отношении его коллеги Ирины Тепловой может быть смягчен. Слова парламентария приводит пресс-служба регионального Заксобрания.

Накануне суд приговорил Теплову к 4 годам условно и штрафу в размере 1 млн рублей. Ее обвиняли в пособничестве при растрате. Напомним, такое же наказание получил еще один фигурант дела, Андрей Литвинов.

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Андрей Осипов напомнил, что вступившее в законную силу решение суда, связанное с лишением свободы в отношении депутата краевого парламента, является основанием для досрочного прекращения полномочий. Причем неважно о каком сроке идет речь - условном или реальном.

"В ситуации с Ириной Георгиевной не исключаю, что в апелляционной инстанции может быть вынесено решение о замене условного срока на иное, не связанное с лишением свободы. Во всяком случае, Ирина Георгиевна уверена в своей невиновности и твердо намерена подавать апелляцию. До этого времени, делать какие-то предположения преждевременно", - резюмировал Осипов.

Автор: Политсиб.ру

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