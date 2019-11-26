Алтайские специалисты обнаружили восточную плодожорку в персиках

Новости 26.11.2019 18:15 69

В период с 18 октября по 23 октября 2018 года специалистами отдела фитосанитарных экспертиз ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» в двух случаях идентифицирован карантинный объект – восточная плодожорка при исследовании феромонных ловушек. Образцы предоставлены специалистами территориального управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Восточная плодожорка относится к видам, распространенным в субтропической и южной части умеренного пояса. Встречается на территориях с обязательной сменой теплого и холодного сезонов. В цикле развития гусениц имеется обязательный холодовой покой. Зимует гусеница пятого возраста в плотном коконе под отставшей корой на штамбе или скелетных ветвях, в тренах на штамбе, среди сухих листьев в поверхностном слое почвы, в местах повреждений древоточцами, в мумифицированных плодах. Вылет бабочек происходит весной, при установлении среднесуточной температуры + 15 °С.

В течение 14 дней бабочка откладывает яйца на нижнюю сторону листьев молодых побегов персика, вишни, сливы, черешни, миндаля, на верхнюю сторону листьев яблони и айвы. Бабочки летних поколений откладывают яйца в основном на плоды у плодоножки, около чашечки, на чашелистики. Через 4-8 дней из яиц рождаются гусеницы, которые проникают внутрь молодых побегов или завязь в местах прикрепления плодоножки. В районах, где восточная плодожорка акклиматизировалась, она имеет в два раза больше поколений, чем яблонная плодожорка. В течение всего сезона, как правило, в садах одновременно присутствуют все фазы развития вредителя.