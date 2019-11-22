Едва начав работу, новые управляющие ТЭЦ Ярового получили судебный иск от Минприроды

Новости 26.11.2019 15:50 483

Минприроды Алтайского края подало в суд на МУП «ЯТЭК», четыре дня назад приступившей к обслуживанию ТЭЦ Ярового. Сумма исковых требований составляет 77,6 тысяч рублей.

«Политсибру» направил официальный запрос в Минприроды Алтайского края. Согласно оперативно поступившему ответу ведомства, речь идет о взыскании пени за несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом – частью озера Большое Яровое, используемой для водозабора по договору от 2016 года. Пеня за II, III и IV кварталы 2018 года взыскивается в пользу краевого бюджета.

Связаться с представителями МУП «ЯТЭК» пока не удалось. Единственным присутствующим на рабочем месте руководителем оказалась главный бухгалтер компании Алла Кочерова. Однако, едва услышав о судебном иске, она сообщила, что не располагает свободным временем и положила трубку. Повторно дозвониться до нее не получилось.

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Тем временем на ТЭЦ

Что касается ситуации на самой ТЭЦ Ярового, то сегодня краевой Минтранс сообщил, что сюда ускоренными темпами доставлено 30 полувагонов с углем, еще 32 полувагона прибудут на станцию Славгород в ближайшее время. В связи с введением режима ЧС на предприятии, были приняты меры, благодаря которым уголь прибыл втрое быстрее чем обычно.

Накануне, на аппаратном совещании в правительстве Алтайского края, губернатору Виктору Томенко доложили, что 24 ноября растоплен и подключен к теплоснабжению котел номер 9. Сейчас в работе котлы 9 и 10. Ведется ремонт 7 котла. Температура теплоносителя составляет 87 градусов на подаче, 60 градусов - на возврате. К вечеру температура в домах и социальных объектах должна повыситься.

«Все помещения - жилые квартиры, дома, социально значимые учреждения - промерзли. Чтобы их прогреть, необходимо еще в течение двух суток давать максимальную нагрузку и выйти на показатели 90 на 70 градусов. Но уже сегодня к вечеру в домах и соцучреждениях заметно потеплеет», - рассказал министр промышленности и энергетики региона Александр Климин.