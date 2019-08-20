Виктор Томенко потребовал обосновать необходимость ремонта выбранных объектов на Алтае

Новости 26.11.2019 15:20 447

В 2020 году планируется завершить ремонт ряда объектов строительства и реконструкции по отрасли «Образование». На нее, в рамках проекта краевой адресной инвестиционной программы (КАИП), было выделено больше всего средств – 2,48 млрд рублей. Всего же КАИП на 2020 год предусматривает 4,9 млрд рублей. Об этом во вторник, 26 ноября, на заседании правительства Алтайского края рассказал замминистра экономического развития региона Анатолий Нагорнов.

Он объяснил, что из наиболее крупных объектов в будущем году будет завершено строительство двух школ и шести детских садов. Это приведет к созданию новых 1090 мест для школьников и 1335 мест в детских дошкольных учреждениях.

В рамках направление «Здравоохранение» (849 млн рублей) на территории сельских населенных пунктов будет введено 26 ФАПов. Также будет продолжена работа по реконструкции краевого противотуберкулезного диспансера. По отрасли «Культура» (664 млн рублей) в Новоалтайске завершатся работы по строительству культурно-спортивного комплекса, в Барнауле продолжат реконструкцию государственного художественного музея. Кроме того, в рамках отрасли «Физическая культура и спорт» (583 млн рублей), в Бийске и Славгороде будут устроены два футбольных поля, а также реконструкция спортивных сооружений в селе Родино.

«Помимо этого, завершатся работы по строительству обводного канала с мостовым переходом и устройства зданий и сооружений у спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ к грядущему этапу кубка мира. Продолжится работа по устройству объектов инженерной инфраструктуры для развития туристко-рекреационного кластера в Белокурихи», - сказал Нагорнов.

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С учетом федеральной помощи, объем финансирования КАИП и мер по капремонту в 2020 году составит 8,5 млрд рублей. Планируется реализовать 56 проектов, из которых 45 – в рамках национальных и федеральных проектов.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поинтересовался детальными моментами планов. Его интересовало на какие именно работы будут потрачены деньги, какие именно объекты планируется реконструировать и по какому принципу их отбирали.

«Если 620 млн рублей у нас предусмотрены на эти 56 объектов, то получается примерно по 11 млн рублей на каждый объект. Какие работы пройдут за счет этих средств? Это будет проектирование? Или же это и ремонт и капстрой? Хотелось бы увидеть пообъектный перечень», - произнес глава региона.

Нагорнов объяснил, что такой документ есть и пояснил, что действительно, по многим из объектов предусмотрен смешанный тип работ. Они включают в себя и составление проектно-сметной документации (ПСД) и ремонтные работы.

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Еще один вопрос у губернатора возник по планам на ремонт 44 объектов без федеральной помощи. На старт работ по этим работам планируется потратить 246 млн рублей. Замминистра рассказал, что они входят в перечень объектов, подходящих под критерии достижения по обязательствам.

«Почему были выбраны именно эти 44 объекта из нескольких сотен объектов, которые также нуждаются?», - спросил губернатор, попросив для примера назвать хотя бы три объекта.

Анатолий Нагорнов сказал, что в их числе Краснощековский район, где требуется устройство скатной крыши для здания местного многофункционального центра, который был подтоплен в 2014 году. На этот ремонт предусмотрено 13,3 млн рублей. Также, в планах реставрация приспособления современного здания культурного наследия по Красноармейскому проспекту, 14. На этом примеры закончились.

Губернатор отметил, что план был составлен не лучшим образом. По его словам, необходимо проводить анализ всего поля потребностей.

«Например, у нас есть 246 млн рублей и мы их хотим направить на конкретные объекты. Может быть надо было сделать 200 объектов и на каждый выделить по 1 млн рублей. Или же, как вы сделали, выбрав 44 объекта. Я просто не могу понять, кто принял это решение и что мы сегодня должны оценить? Мы, как орган власти, должны оценить и утвердить эти планы, но мне пока не ясно, что мы должны утверждать?», - сказал Томенко.

Как объяснил Нагорнов, существует два основных обстоятельства, которые должны быть обоснованы со стороны власти. Первое заключается в состоянии объекта и его возможности эксплуатировать, а второе основывается на создании новых мест для обучения и приведения условий к нормативным.

Губернатор еще раз объяснил, что ремонта требуют намного больше объектов, а выбор в сторону финансирования конкретных 44 должен быть обоснован и понятен, а не просто оправдан наличием критериев. Он призвал на следующем совещании объяснить, почему именно эти объекты нужно реконструировать в первую очередь.