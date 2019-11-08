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Гречка подстегнула инфляцию в Сибири за октябрь

Новости
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Банк России совместно с Росстатом подвел итоги инфляции за октябрь. В Сибири показатель уменьшился на 0,2% - до 4,3%. Основной вклад в снижение темпов прироста цен внесла динамика цен на легковые автомобили, спрос на которые остается слабым. Разгоняют же рост цен в Сибири гречка и мобильная связь, передает "Континент Сибирь".

«В стране снижаются инфляционные ожидания населения, это несколько охлаждает потребительский спрос. Таким образом, можно сделать вывод, что люди постепенно привыкают жить в условиях низкой инфляции и в ответ на изменение цены на что-либо все реже возникает реакция «срочно купить, пока не подорожало еще сильнее», – комментируют эксперты ЦБ.

Что касается прироста цен на продовольствие, он тоже уменьшился по сравнению с прошлым месяцем и составил в октябре 4,7% против 4,8% в сентябре. Максимальный вклад в замедление инфляции продуктов питания внесли цены на мясопродукты.

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В СФО в октябре повысился годовой темп прироста цен на фрукты, в частности на бананы. Но самый большой рост показала гречневая крупа, которая подорожала в октябре на 31% в годовом исчислении после 18% в сентябре.

Если рассмотреть отдельные регионы, сильнее всего в октябре инфляция снизилась в Иркутской области и Хакасии. В Новосибирской области инфляция за прошедший месяц выросла до 4% после 3,9% в сентябре – регион вошел в число тех, где особенно ярко проявили себя факторы, ускорившие инфляцию на рынке продовольствия и в услугах связи.

Напомним, инфляция в Алтайском крае в октябре составила 0,2%, с начала года - 2,7%.

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Автор: Политсиб.ру

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