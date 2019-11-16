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Скорость, время, расстояние: на чем выгоднее перемещаться между Новосибирском и Барнаулом

Новости
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Авиасообщение между Барнаулом и Новосибирском возобновится со 2 января. Между городами будет курсировать ВС Embraer 170, вмещающий 78 пассажиров, авиакомпании S7. Об этом пишет «КП-Барнаул».

В неделю планируется совершать пять рейсов (кроме вторника и субботы). Вылет из Барнаула в 18.55, из Новосибирска – в 17.30. Время в пути – всего 50 минут. Стоимость билетав одну сторону составляет 1930 рублей, вместе со всеми таксами и сборами.

В тариф «Эконом гибкий» включен провоз ручной клади до 10 кг и размером до 55 × 40 × 23 см, багаж до 23 кг на человека, выбор места и обмен билета. Сдать билет невозможно.

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В аэропорту Барнаула пояснили, что этот рейс удобен стыковками на самолеты на Дальний Восток - Хабаровск, Владивосток и так далее. Время между рейсами – от 50 минут.

Через Новосибирск можно будет летать в Москву и Санкт-Петербург, а также по международным направлениям (Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и другие).

Впрочем, Новосибирск и без того пользуется большим спросом в качестве перевалочного пункта, поэтому добраться до него из Барнаула можно несколькими способами. Опрос показывает, что идея авиасообщения между городами в нынешнем формате людям не особо неинтересна. Ниже приводится разбор достоинств и недостатков различных видов транспорта, на котором можно перемещаться между Новосибирском и Барнаулом.

Стало известно, сколько будет стоить перелет Барнаул-Новосибирск

Стало известно, сколько будет стоить перелет Барнаул-Новосибирск

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Время полета составит 50 минут

700

Самолет

Достоинства:

  1. Скорость;
  2. Дешевизна (рейс субсидируемый);
  3. Удобно, если из Новосибирска дальше продолжаете двигаться самолетом.

Недостатки:

  1. Дороже всех прочих вариантов;
  2. Трата времени на регистрацию и сдачу багажа, досмотр и дорогу до аэропорта в Барнауле;
  3. Большое расстояние от Новосибирского аэропорта до ж/д вокзала;
  4. Задержки рейсов из-за нелетной погоды.
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700

Автобус

Достоинства:

  1. Дешевизна билетов (от 620 рублей до Новосибирска и от 750 до аэропорта «Толмачево»);
  2. Регулярность,

Недостатки:

  1. Отмены рейсов в морозы;
  2. Поломки автобусов в пути;
  3. Пробки на трассе, въезде или выезде в город.
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Железнодорожный транспорт

Достоинства:

  1. Самая низкая цена (электричка - от 248 рублей);
  2. Скорость (время в пути – 4 часа);
  3. Стабильность и надежность.

Недостатки:

  1. Быстрый рейс только один в день;
  2. Минимальная комфортность (в электричке);
  3. Пересадка в Черепаново.
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Достоинства:

  1. Обилие вариантов с разнообразным временем выезда;
  2. Индивидуальный подход;
  3. Относительно низкая стоимость (от 300 рублей с человека).

Недостатки:

  1. Надежность водителя не гарантирована;
  2. Частые отмены поездок;
  3. Отсутствие страховки пассажира.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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