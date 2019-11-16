Скорость, время, расстояние: на чем выгоднее перемещаться между Новосибирском и Барнаулом

Новости 26.11.2019 13:45 273

Авиасообщение между Барнаулом и Новосибирском возобновится со 2 января. Между городами будет курсировать ВС Embraer 170, вмещающий 78 пассажиров, авиакомпании S7. Об этом пишет «КП-Барнаул».

В неделю планируется совершать пять рейсов (кроме вторника и субботы). Вылет из Барнаула в 18.55, из Новосибирска – в 17.30. Время в пути – всего 50 минут. Стоимость билетав одну сторону составляет 1930 рублей, вместе со всеми таксами и сборами.

В тариф «Эконом гибкий» включен провоз ручной клади до 10 кг и размером до 55 × 40 × 23 см, багаж до 23 кг на человека, выбор места и обмен билета. Сдать билет невозможно.

Авиарейс «Барнаул-Новосибирск» вернется после долгого перерыва Новости 16.11.2019 18:00 Республика Алтай не потратит свой бюджет на субсидирование 899

В аэропорту Барнаула пояснили, что этот рейс удобен стыковками на самолеты на Дальний Восток - Хабаровск, Владивосток и так далее. Время между рейсами – от 50 минут.

Через Новосибирск можно будет летать в Москву и Санкт-Петербург, а также по международным направлениям (Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и другие).

Впрочем, Новосибирск и без того пользуется большим спросом в качестве перевалочного пункта, поэтому добраться до него из Барнаула можно несколькими способами. Опрос показывает, что идея авиасообщения между городами в нынешнем формате людям не особо неинтересна. Ниже приводится разбор достоинств и недостатков различных видов транспорта, на котором можно перемещаться между Новосибирском и Барнаулом.

Стало известно, сколько будет стоить перелет Барнаул-Новосибирск Новости 23.11.2019 15:40 Время полета составит 50 минут 700

Самолет

Достоинства:

Скорость; Дешевизна (рейс субсидируемый); Удобно, если из Новосибирска дальше продолжаете двигаться самолетом.

Недостатки:

Дороже всех прочих вариантов; Трата времени на регистрацию и сдачу багажа, досмотр и дорогу до аэропорта в Барнауле; Большое расстояние от Новосибирского аэропорта до ж/д вокзала; Задержки рейсов из-за нелетной погоды.

Багаж пассажиров рейса Москва-Барнаул примерз в алтайском аэропорту Новости 16.11.2019 12:40 Сотрудники московского аэропорта Домодедово не обработали люк антиобледенителем 700

Автобус

Достоинства:

Дешевизна билетов (от 620 рублей до Новосибирска и от 750 до аэропорта «Толмачево»); Регулярность,

Недостатки:

Отмены рейсов в морозы; Поломки автобусов в пути; Пробки на трассе, въезде или выезде в город.

Авиаперевозчик оказался под «колпаком» после жесткой посадки в Барнауле Новости 12.11.2019 18:51 Выявлено более 20 нарушений в части обеспечения безопасности полетов 828

Железнодорожный транспорт

Достоинства:

Самая низкая цена (электричка - от 248 рублей); Скорость (время в пути – 4 часа); Стабильность и надежность.

Недостатки:

Быстрый рейс только один в день; Минимальная комфортность (в электричке); Пересадка в Черепаново.

Международный терминал в аэропорту Горно-Алтайска может обойтись в 500 млн рублей Новости 22.10.2019 8:15 Аэровокзал планируют построить к 2023 году 1076

Blablacar

Достоинства:

Обилие вариантов с разнообразным временем выезда; Индивидуальный подход; Относительно низкая стоимость (от 300 рублей с человека).

Недостатки:

Надежность водителя не гарантирована; Частые отмены поездок; Отсутствие страховки пассажира.