Скорость, время, расстояние: на чем выгоднее перемещаться между Новосибирском и Барнаулом

Авиасообщение между Барнаулом и Новосибирском возобновится со 2 января. Между городами будет курсировать ВС Embraer 170, вмещающий 78 пассажиров, авиакомпании S7. Об этом пишет «КП-Барнаул».
В неделю планируется совершать пять рейсов (кроме вторника и субботы). Вылет из Барнаула в 18.55, из Новосибирска – в 17.30. Время в пути – всего 50 минут. Стоимость билетав одну сторону составляет 1930 рублей, вместе со всеми таксами и сборами.
В тариф «Эконом гибкий» включен провоз ручной клади до 10 кг и размером до 55 × 40 × 23 см, багаж до 23 кг на человека, выбор места и обмен билета. Сдать билет невозможно.
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В аэропорту Барнаула пояснили, что этот рейс удобен стыковками на самолеты на Дальний Восток - Хабаровск, Владивосток и так далее. Время между рейсами – от 50 минут.
Через Новосибирск можно будет летать в Москву и Санкт-Петербург, а также по международным направлениям (Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и другие).
Впрочем, Новосибирск и без того пользуется большим спросом в качестве перевалочного пункта, поэтому добраться до него из Барнаула можно несколькими способами. Опрос показывает, что идея авиасообщения между городами в нынешнем формате людям не особо неинтересна. Ниже приводится разбор достоинств и недостатков различных видов транспорта, на котором можно перемещаться между Новосибирском и Барнаулом.
Время полета составит 50 минут
Достоинства:
Недостатки:
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