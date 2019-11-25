Инвестор c подачи мэрии отобрал несколько площадок в центре Барнаула под отель Radisson

Новости 26.11.2019 13:10 956

Очередное заседание рабочей группы по вопросу строительства отеля сети Radisson прошло в администрации Барнаула. Ряд предложенных ранее инвестору площадок заинтересовали компанию «ПремиумСтрой-Алтай». Судя по сообщению мэрии, речь идет о территориях в центральной части города, на пересечении крупных магистралей.

Как сообщил первый заместитель гендиректора «ПремиумСтрой-Алтай» Сергей Коваль, компания намерена продолжать работу по реализации инвестпроекта. По его словам, предложения, озвученные на предыдущем совещании, были изучены. Ряд площадок вызывает интерес, но необходима более подробная и детальная информация по ним. Сергей Коваль попросил дать соответствующее поручение.

Напомним, инвестору изначально предлагалось около 20 участков, среди которых есть территория аварийного ДК "Трансмаш", а также несколько вариантов в районе Речного вокзала. Кроме того, в списке фигурирует земля в начале Обского бульвара (возле театра Музкомедии). Любопытно, что ряд предложенных участков находится в частной собственности. Причем как физлиц, так и компаний. Речь идёт о пустых, незанятых строениями площадках.

Инвестор «забраковал» предлагаемые для строительства Radisson участки? Новости 25.11.2019 7:40 По его словам, все новые территории уже заняты скверами 2071

Также комитетом по строительству и архитектуре города представителю инвестора был передан еще один пакет документов, в котором обозначены потенциальные участки под застройку, но на которых необходимо провести снос ветхих зданий. Представитель инвестора заявил о готовности рассмотреть предложенные варианты.

По итогам совещания профильный комитет мэрии продолжит работу по подбору земельных участков. К следующему заседанию рабочей группы планируется представить анализ обозначенных инвестором территорий. Напомним, предыдущий вариант - в сквере на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной - был отклонен властями.