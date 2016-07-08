Алтайские сенаторы поддержали закон о признании россиян «иностранными агентами»

Новости 26.11.2019 12:50 157

Совет Федерации поддержал законопроект, по которому каждого жителя страны могут признать «иностранным агентом». За него голосовали представители почти всех сибирских губернаторов, сообщает "Тайга.инфо".

Совфед одобрил поправки в законы о СМИ и информационных технологиях, по которым статус «иностранного агента» могут получить обычные люди. Для этого они должны распространять публикации СМИ, признанных «иноагентами» или учрежденных ими компаний, а также получать деньги из-за рубежа. Статус могут получить и сотрудники СМИ, названных «иноагентами».

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Закон также обязывает СМИ, признанных иностранными агентами, учредить российское юрлицо в статусе иноагента для работы в РФ. Материалы таких изданий должны будут содержать пометку, что их распространяет «СМИ-иноагент». Те же требования властей распространятся на цитирование. В случае нарушений ресурс заблокируют.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещал следить за правоприменительной практикой. «В случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения реагировать, если нужно, внести дополнения и уточнения», — считает она.

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155 сенаторов одобрили законопроект, один был против, 14 не голосовали. Что касается сибирских сенаторов, то единственный голос против подала Людмила Нарусова, представляющая Тыву. Не стали высказывать свое мнение Вячеслав Мархаев и Сергей Брилка, представляющие Иркутскую область.

Остальные члены Совфеда от регионов СФО проголосовали "за". В их числе и представители Алтайского края - Александр Карлин и Сергей Белоусов.