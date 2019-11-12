Первый в новом тысячелетии многоквартирный дом возведут в Заринске

Новости 26.11.2019 11:55 337

Новый многоквартирный дом в ближайшее время достроят в Заринске. Он находится по адресу: улица Металлургов, 9. В настоящее время рабочие завершают возведение второй очереди, состоящей из двух блок-секций, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Объект считается долгостроем – его начали возводить еще в 2010-м году. Согласно проектной декларации, первая очередь была готова в 2016-м, застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако, в итоге он был отложен на время возведения остальных блок-секций. Теперь объект планируют сдать в конце 2020-го, к этому сроку будут завершены уже все работы, и восьмиэтажный дом примут целиком.

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Интересно, что последняя жилая высотка была построена в Заринске еще в 1999 году (по данным сайта Дом.минжкх). Это была кирпичная пятиэтажка с 20 квартирами. В связи с чем эксперты местного рынка недвижимости в свое время заявляли, что нового благоустроенного жилья в городе остро не хватает.

По данным Госинспекции Алтайского края, строительство многоквартирника на Металлургов, 9 осуществляет ЗАО «Коксохиммонтаж-Алтай» за счет собственных средств и инвестиций фирм, с которыми заключены договоры долевого участия. С гражданами такие ДДУ не регистрировались. Всего действует 32 договора на сумму 96 млн рублей. При этом свободных для реализации квартир здесь нет. Всего их запланировано 61.