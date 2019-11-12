Первый в новом тысячелетии многоквартирный дом возведут в Заринске

Новый многоквартирный дом в ближайшее время достроят в Заринске. Он находится по адресу: улица Металлургов, 9. В настоящее время рабочие завершают возведение второй очереди, состоящей из двух блок-секций, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Объект считается долгостроем – его начали возводить еще в 2010-м году. Согласно проектной декларации, первая очередь была готова в 2016-м, застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Однако, в итоге он был отложен на время возведения остальных блок-секций. Теперь объект планируют сдать в конце 2020-го, к этому сроку будут завершены уже все работы, и восьмиэтажный дом примут целиком.
Цена за "квадрат" в два раза превышает барнаульские аналоги
Интересно, что последняя жилая высотка была построена в Заринске еще в 1999 году (по данным сайта Дом.минжкх). Это была кирпичная пятиэтажка с 20 квартирами. В связи с чем эксперты местного рынка недвижимости в свое время заявляли, что нового благоустроенного жилья в городе остро не хватает.