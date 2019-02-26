Мэрия и общественники разошлись в оценке голосования за благоустройство территорий

Новости 26.11.2019 11:10 703

Минувшей ночью завершилось интернет-голосование за барнаульские территории, подлежащие благоустройству в следующем году. По мнению ряда горожан, имели место искусственные накрутки голосов, однако мэрия это отрицает. Между тем, горадминистрация, по словам пресс-секретаря, рассматривает возможность проводить следующие "выборы" через учетные записи портала Госуслуг.

Все две недели лидировали с большим отрывом парк «Изумрудный», Мизюлинская роща, зеленая зона на пересечении улиц Ускова и Взлетной. В итоге они набрали по 17% голосов. Чуть более 9% набрал сквер Победы на Новосиликатном. Интересно, что после слабого старта данная территория уже к концу первой недели догнала тройку лидеров, однако на финише вновь заметно отстала.

Telegram-канал «Барнаульский нытик» отметил, что за три последних дня добавилось более 15 тысяч голосов, и предположил, что таким образом чиновники пытались «добить» их количество до 50 тысяч. Видимо, данная цифра должна свидетельствовать о заинтересованности барнаульцев. Также подчеркивается возрастное ограничение для голосующих (не менее 14 лет), которое невозможно проконтролировать, и ограничение по IP. Притом, что последние могут располагаться в любой точке мира. Данную систему жители остро критиковали в соцсетях ранее.

На графике видно распределение голосов по дням за весь период "выборов"

Еще один наблюдатель сообщил «Политсибру», что около 6 часов вечера 25 ноября четверка лидеров имела приблизительно одинаковый уровень голосов, однако ночью три территории резко ушли в отрыв, оставив сквер Победы далеко позади.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что итоги голосования еще не подведены, заседание рабочей группы состоится в пятницу 29 ноября. Что касается накруток, то эти подозрения в мэрии отвергли, объяснив, что мобилизация голосующих к завершению процесса – это обычное дело.

Что касается конкретных территорий, в пресс-службе мэрии указали на активную кампанию, проводившуюся в соцсетях, в поддержку зеленой зоны на Ускова/Взлетной и организованность жителей Новосиликатного, активно использующих домовые WhatsApp-чаты. «Изумрудный» был отмечен как тренд, его судьба постоянно активно освещалась СМИ и обсуждалась горожанами.

Также сообщается, что в следующем году голосование может быть проведено через учетные записи портала Госуслуг, чтобы исключить всякие подозрения в непрозрачности "выборов".

Общественники заметили «накрутку» в голосовании за главную барнаульскую елку Новости 26.02.2019 15:05 Активисты заметили подозрительную активность на сайте еще 20 февраля 1387

Напомним, что в начале года общественники уже высказывали подозрения в использовании мэрией Барнаула накрутки голосов. Так, представители городского сообщества «Шпиль» проанализировали голосование за место установки главной барнаульской елки и выявили подозрительные факты.